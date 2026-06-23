Una funcionaria de Carabineros fue dada de baja tras una investigación interna que concluyó que utilizó un radiopatrulla institucional para realizar compras de carácter personal en la comuna de Máfil, región de Los Ríos. El caso salió a la luz luego de que un video del hecho se viralizara en redes sociales.

La protagonista del episodio es la cabo segundo Jennifer Bacovic Rodríguez, quien fue captada llegando a un local comercial vestida de civil, pero conduciendo un vehículo policial.

De acuerdo con los antecedentes recopilados durante el sumario y recogidos por T13, la funcionaria había terminado su turno y permanecía en dependencias de la Tenencia de Carreteras Valdivia Norte, ya que debía reincorporarse a sus labores al día siguiente. En ese contexto, solicitó autorización para utilizar una patrulla y efectuar algunas compras.

Durante la investigación, la uniformada declaró haber adquirido artículos de uso personal y alimentos. Sin embargo, el testimonio del vendedor del establecimiento permitió establecer que entre los productos comprados también figuraba una botella de pisco saborizado, además de una bebida, hielo y toallas higiénicas. La revisión posterior de su dormitorio y casillero no arrojó hallazgos de elementos prohibidos ni rastros de alcohol.

El procedimiento disciplinario detectó además otra irregularidad: Bacovic conducía el radiopatrulla sin contar con licencia clase F, requisito obligatorio para operar vehículos policiales. A raíz de estos antecedentes, Carabineros resolvió su expulsión inmediata de la institución por la causal de “conducta mala”, poniendo fin a una carrera de más de seis años de servicio.

El jefe de Zona de Carabineros en Los Ríos, general Carlos Contreras, afirmó que este tipo de comportamientos no serán tolerados por la institución y confirmó que, junto con la desvinculación de la funcionaria, se instruyó un sumario administrativo para esclarecer completamente lo ocurrido. Según consignó T13, la medida ya fue ejecutada.