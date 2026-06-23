“El Estado falló”: ministro Arrau tras muerte de niño en encerrona en San Bernardo

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió a la muerte de un niño de 12 años durante una encerrona a su familia en la comuna de San Bernardo, hecho en el que el menor no logró salir del vehículo.

Desde el lugar de los hechos, la autoridad señaló que “lo que ha ocurrido acá no es un hecho delictual más, cuando hay un hecho tan brutal como lo que hemos visto (...) no solamente requiere las condolencias y el apoyo a las familias, sino que tiene que ser un llamado de atención a la sociedad”.

“Cuando muchas veces normalizamos este tipo de situaciones, tenemos que tomar conciencia como país de que tenemos que hacer cambios profundos en la forma en la cual enfrentamos a la delincuencia”, agregó.

“El Estado falló”

En esa línea, el ministro sostuvo que “asesinos como estos no merecen ninguna clemencia, ni piedad, ni miramiento en la persecución policial y penal”.

Respecto de la búsqueda de los responsables, indicó que “se está trabajando con todos los medios posibles, recopilando antecedentes, y ya se ha avanzado bastante”, aunque evitó entregar mayores detalles debido a que la investigación continúa en curso.