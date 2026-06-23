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La advertencia de Carabineros a prófugos por crimen de niño en San Bernardo: “Es preferible que se entreguen porque...”

Marcelo Araya confirmó tres detenidos por el homicidio del menor de 12 años y aseguró que seguirán las diligencias para capturar a los otros dos implicados.

Martín Neut

Marcelo Araya, general director de Carabineros

Marcelo Araya, general director de Carabineros / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, se refirió este martes a la investigación por la muerte de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo, caso por el que ya hay tres detenidos y dos sospechosos aún prófugos.

La autoridad lamentó el crimen y solidarizó con la familia de la víctima y la ciudadanía. “Lamentamos profundamente este hecho” y “solidarizamos también con la familia (...) y con todos quienes han mostrado muestras evidentes de pesar, pero también de rabia y de dolor”, afirmó.

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Araya señaló que, tras el ataque ocurrido en el sector de Catemito, el Ministerio Público instruyó diligencias a equipos especializados de Carabineros y que él dispuso “el máximo de apoyo y de entrega para el esclarecimiento de estos hechos”.

En esa línea, confirmó la captura de tres involucrados y advirtió que la búsqueda continuará, ya que “son 5” los integrantes de la banda. “No vamos a parar hasta encontrar a quienes integran esta banda” y “no vamos a cesar hasta encontrar hasta el último de ellos”, sostuvo.

El general director agregó que existen antecedentes de que los involucrados “han cometido una serie de otros delitos” y lanzó un mensaje a quienes siguen prófugos: “Es preferible que se entreguen, porque todos los equipos especializados van a estar a la siga de ellos”.

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