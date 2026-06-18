“¿Qué mierda nos pasa?”: El feroz descargo de Maca Tondreau tras noticia que la remeció por completo

Esta semana Macarena Tondreau subió un duro descargo a sus redes sociales.

“Denme solo tres minutos del día para escuchar... y muchas horas para que reflexionemos”, escribió en la descripción de un post.

La presentadora de televisión no dejó pasar una de las noticias más impactantes que surgió esta semana en Chile: el ingreso irregular de cientos de niños haitianos al país mediante vuelos sospechosos.

“Algo que yo siempre converso con la gente que quiero es ¿qué mierda nos pasa? No como país. Hay niños que hoy en día ya son adultos y que son los que terminan haciéndonos daño (...) Nosotros le fallamos a esos niños, nunca tuvieron niñez”, planteó.

“La mayoría de los niños que necesitan ayuda están botados, en la calle, con un agresor a cargo de ellos”, añadió poco después.

“Nosotros fuimos niños, si sufrimos algo nos marcó para la vida. Ellos nacieron y se están criando, muchos de ellos, en una mierda de vida (...) ¿Cómo le explicas a esos niños que pueden vivir de manera normal?“, cuestionó.

“Tratemos de hacer algo, un poquito, entre todos comprometámonos. ¿Les tinca?... Son nuestros niños, son responsabilidad de nosotros, lo estamos haciendo pésimo y les estamos fallando”, cerró.