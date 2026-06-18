;

“¿Qué mierda nos pasa?”: El feroz descargo de Maca Tondreau tras noticia que la remeció por completo

“Denme solo tres minutos del día para escuchar y muchas horas para que reflexionemos”, planteó la conductora en las redes sociales.

Javier Méndez

“¿Qué mierda nos pasa?”: El feroz descargo de Maca Tondreau tras noticia que la remeció por completo

Esta semana Macarena Tondreau subió un duro descargo a sus redes sociales.

Denme solo tres minutos del día para escuchar... y muchas horas para que reflexionemos”, escribió en la descripción de un post.

La presentadora de televisión no dejó pasar una de las noticias más impactantes que surgió esta semana en Chile: el ingreso irregular de cientos de niños haitianos al país mediante vuelos sospechosos.

“Algo que yo siempre converso con la gente que quiero es ¿qué mierda nos pasa? No como país. Hay niños que hoy en día ya son adultos y que son los que terminan haciéndonos daño (...) Nosotros le fallamos a esos niños, nunca tuvieron niñez”, planteó.

La mayoría de los niños que necesitan ayuda están botados, en la calle, con un agresor a cargo de ellos”, añadió poco después.

Revisa también:

ADN

“Nosotros fuimos niños, si sufrimos algo nos marcó para la vida. Ellos nacieron y se están criando, muchos de ellos, en una mierda de vida (...) ¿Cómo le explicas a esos niños que pueden vivir de manera normal?“, cuestionó.

“Tratemos de hacer algo, un poquito, entre todos comprometámonos. ¿Les tinca?... Son nuestros niños, son responsabilidad de nosotros, lo estamos haciendo pésimo y les estamos fallando”, cerró.

Contenido patrocinado

&#039;El plato prácticamente estaba servido&#039;: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

'El plato prácticamente estaba servido': Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

&#039;Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se&#039;

'Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se'

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad