Detienen a tres sospechosos por encerrona fatal que terminó con muerte de niño de 12 años en San Bernardo

Detienen a tres sospechosos por encerrona fatal que terminó con muerte de niño de 12 años

Un amplio operativo policial se desarrolla en la región Metropolitana en el marco de la investigación por la muerte de un niño de 12 años durante una encerrona ocurrida en la comuna de San Bernardo, región Metropolitana, hecho que ha generado conmoción pública.

El ataque ocurrió durante la madrugada en el sector de Catemito, cuando la víctima viajaba con su padre y una tía en un vehículo familiar que fue interceptado por otro automóvil.

Desde allí descendieron al menos cinco sujetos, quienes habrían participado en el asalto que terminó con la muerte del menor. En paralelo a las diligencias, se han realizado allanamientos en al menos ocho domicilios de San Bernardo y otros puntos de la capital.

En este contexto, se ha informado la detención de tres personas vinculadas al caso, de 17, 18 y 21 años. Las diligencias continúan en desarrollo, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

El hecho ha generado impacto en la comunidad. Vecinos han realizado velatones en sectores como Puente Alto. La familia del menor permanece a la espera de la entrega del cuerpo por parte del Servicio Médico Legal.