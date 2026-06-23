El alcalde de San Bernardo, Christopher White, calificó como “algo macabro” la muerte de un niño de 12 años tras una violenta encerrona ocurrida en la comuna, hecho que ha conmocionado a la Región Metropolitana.

En entrevista con Ciudadano ADN, la autoridad comunal expresó su dolor y frustración por lo ocurrido, advirtiendo que no se trata de un caso aislado, sino de una señal del aumento de la violencia en el país.

“Estamos hablando de la Ruta 5 Sur, no de un sitio abandonado. Es un lugar muy transitado, donde cualquiera podría haber sido víctima de algo así”, afirmó el jefe comunal, quien sostuvo que en la comuna “hace más de dos años venimos advirtiendo el aumento del nivel de violencia”.

Alcalde de San Bernardo, Christopher White Ampliar

En esa línea, alertó sobre la gravedad de que “niños estén matando a otros niños”, lo que a su juicio refleja una “sociedad fallida” si no se enfrentan de manera estructural los fenómenos delictuales.

White apuntó además a la necesidad de cambios concretos en materia de seguridad, criticando la falta de herramientas para el control territorial. Según dijo, San Bernardo presenta una cobertura policial de apenas 37% de los procedimientos, lo que evidencia, a su juicio, una brecha entre las necesidades del territorio y la capacidad de respuesta del Estado.

Por ello, insistió en la urgencia de reforzar la seguridad municipal y evaluar el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas específicas de resguardo de infraestructura crítica.

El alcalde también defendió el uso de mayores atribuciones para funcionarios municipales de seguridad, como el uso de dispositivos de defensa no letal en situaciones de alto riesgo, y llamó a una coordinación más amplia entre instituciones. “Necesitamos señales concretas de presencia en el territorio, no solo discursos”, señaló.

White advirtió que la expansión del crimen organizado y la violencia en el país está generando miedo en la población y debilitando la confianza en el Estado. “Si no somos capaces de ponerle un límite, vamos hacia escenarios que ya se ven en otros países”, sostuvo, reiterando su llamado a dejar diferencias políticas de lado para enfrentar la crisis de seguridad.