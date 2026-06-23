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Fue arrastrado por kilómetros: niño queda atrapado con el cinturón y muere tras encerrona en San Bernardo

El menor viajaba junto a familiares cuando un grupo de sujetos interceptó el vehículo.

Nelson Quiroz

Richard Jiménez

Fue arrastrado por kilómetros: niño queda atrapado con el cinturón y muere tras encerrona en San Bernardo

Fue arrastrado por kilómetros: niño queda atrapado con el cinturón y muere tras encerrona en San Bernardo

01:07

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Un menor de 12 años murió durante la madrugada de este martes en San Bernardo tras una violenta encerrona protagonizada por un grupo de delincuentes, en un hecho que ha conmocionado a la Región Metropolitana por la dramática forma en que ocurrió la tragedia.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima viajaba junto a su padre y una tía por el sector de Catemito cuando el vehículo familiar fue interceptado por un automóvil desde el que descendieron al menos cinco sujetos.

Armados con cuchillos, los asaltantes intimidaron a los ocupantes y les exigieron abandonar el móvil para concretar el robo. Sin embargo, el menor no logró descender a tiempo.

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Según informó la Fiscalía Occidente, el niño habría intentado bajarse mientras los delincuentes escapaban con el vehículo, pero quedó atrapado con el cinturón de seguridad. Como consecuencia, fue arrastrado por varios kilómetros durante la huida.

Su cuerpo fue encontrado posteriormente en el sector de avenida Diego Portales con Leonardo Da Vinci, donde los autores abandonaron el automóvil robado. El adolescente falleció producto de las graves lesiones sufridas durante el recorrido.

El fiscal Juan Carlos Hidalgo señaló que los responsables serían aparentemente menores de edad y confirmó que el grupo utilizó armas cortopunzantes para cometer el delito. En paralelo, Carabineros recuperó el segundo vehículo involucrado en la encerrona y desplegó un amplio operativo para identificar y capturar a los responsables.

Las diligencias quedaron a cargo de equipos especializados del OS9, Labocar y la SIP, mientras la investigación busca esclarecer todos los detalles de uno de los hechos policiales más impactantes registrados en las últimas horas en la capital.

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