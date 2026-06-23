Dan de baja funcionaria de Carabineros tras usar patrulla en compra artículos personales en Máfil, región de Los Ríos

Una funcionaria de Carabineros fue dada de baja tras ser sorprendida utilizando una patrulla policial para realizar compras personales en la comuna de Máfil, región de Los Ríos. El hecho quedó al descubierto luego de la viralización de un video en redes sociales.

La cabo segundo, que pertenecía a la Tenencia Carreteras Valdivia Norte, habría solicitado el vehículo institucional el pasado fin de semana para fines personales. Según El Austral de Valdivia, en el registro se le observa conduciendo la patrulla, deteniéndose en un minimarket y realizando una compra antes de retirarse.

Desde la institución informaron que se iniciaron diligencias internas tras la difusión del video. En ese contexto, Carabineros sostuvo que la funcionaria “no contaba con la autorización para la conducción de vehículos policiales, incumplimiento a la normativa vigente”.

Además, se constató una diferencia entre el uso declarado del vehículo —compras de aseo personal— y lo efectivamente realizado, ya que el dueño del local indicó que la compra incluyó alcohol.

Finalmente, Carabineros confirmó su desvinculación y la apertura de un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades.