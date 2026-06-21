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“Comienza una nueva etapa de libertad”: Presidente Kast felicita a De la Espriella tras triunfo en presidenciales de Colombia

El preconteo en Colombia confirma el triunfo del candidato de derecha en segunda vuelta, en una elección marcada por estrecho margen y alta polarización política.

Martín Neut

Kast - De la Espriella

Kast - De la Espriella

El triunfo del candidato de derecha Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial en Colombia generó reacciones desde Chile, tras confirmarse su victoria en el preconteo oficial con el 99,45% de las mesas informadas.

El Presidente de Chile, José Antonio Kast, felicitó al mandatario electo destacando el resultado y proyectando un cambio político en el país.

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“Felicito a Abelardo De la Espriella, Presidente Electo de Colombia, por su gran triunfo electoral. Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad. Firme por la Patria”, señaló.

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado oficial en el que valoró el proceso electoral y el vínculo bilateral.

“El Gobierno de Chile felicita al Presidente electo de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, por su victoria en las elecciones presidenciales, cuya segunda vuelta transcurrió durante el día de hoy”, indicó Cancillería.

El texto añadió además el reconocimiento al proceso democrático y la continuidad de la relación entre ambos países: “El Gobierno de Chile expresa sus mejores deseos al Presidente electo en las responsabilidades que asumirá en beneficio de Colombia y su pueblo”.

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