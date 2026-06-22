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“Toy Story 5″ arrasa en taquilla global con US$312 millones y se convierte en el estreno más potente de 2026

La película de Pixar dejó atrás el debut de 2019 y se posiciona como uno de los lanzamientos más exitosos de la animación moderna a nivel global.

Nelson Quiroz

DISNEY PIXAR

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Toy Story 5 se convirtió en el fenómeno cinematográfico de lo que va del año tras debutar con una recaudación global de US$312 millones, consolidándose como el estreno más potente de 2026 y uno de los mejores arranques en la historia del cine animado.

La cinta de Disney y Pixar alcanzó US$160 millones en Norteamérica y US$152 millones en mercados internacionales, cifras que la ubican de inmediato en el puesto 46 del ranking histórico de mejores debuts globales, superando a producciones como Deadpool 2 y Thor: Love and Thunder en su primer fin de semana.

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Con este desempeño, la película no solo lidera el año, sino que también establece un nuevo récord dentro de la saga: supera ampliamente a Toy Story 4, que había debutado con US$249 millones en 2019.

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El impacto de la cinta confirma además una tendencia en la industria: el dominio de las franquicias consolidadas en la taquilla global. En el listado actualizado de debuts animados, Toy Story 5 se suma a títulos como Zootopia 2 (US$560 millones), Ne Zha 2 y Moana 2, en un escenario donde las secuelas dominan el interés del público.

El éxito también se reflejó en la recepción del público, con una calificación A en CinemaScore, indicador de alta satisfacción entre espectadores.

¿Qué ha dicho la crítica?

En lo narrativo, la película ha sido bien recibida por la crítica especializada. El consenso destaca su mirada contemporánea sobre la infancia en la era digital, bajo el eje “juguetes versus tecnología”, además del protagonismo de Jessie como eje emocional de la historia.

En paralelo, mantiene el sello visual característico de Pixar, con un alto estándar de animación y secuencias dinámicas.

Sin embargo, algunas reseñas apuntan a que la película no alcanza el nivel emocional de la trilogía original y cuestionan la reducción de personajes clásicos como Woody, además de un ritmo desigual en su primera mitad.

Pese a esas observaciones, el balance general es positivo: Toy Story 5 es considerada una entrega sólida que logra conectar nostalgia, actualidad y espectáculo comercial.

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