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“Se está utilizando como revanchismo”: comisión revisora justifica el rechazo de AC contra exministro Grau

Diputados argumentan que el libelo carece de sustento jurídico y apuntan a motivaciones políticas detrás de la acusación contra el exministro.

Martín Neut

Comisión revisa acusación constitucional contra Nicolás Grau

Comisión revisa acusación constitucional contra Nicolás Grau / VICTOR HUENANTE GALAZ

La comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, recomendó rechazar el libelo, el que será visto ahora por la Sala de la Cámara con informe negativo.

La instancia adoptó su decisión tras una votación dividida. Tres diputados se pronunciaron en contra, uno se abstuvo y solo uno respaldó la acusación. Con ello, el juicio político quedó sin respaldo mayoritario en la etapa previa de revisión.

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Desde la presidencia de la comisión, la diputada Marcela Hernando (PR) defendió el trabajo realizado y sostuvo que la decisión se basó en el análisis de los antecedentes expuestos por ambas partes.

Voté en contra porque tuvimos la oportunidad de escuchar a quienes quisimos y pudimos”, afirmó Hernando, agregando que el proceso se desarrolló “sin prejuicios” y que el resultado responde al “convencimiento que cada uno se hizo”.

“Se está utilizando como revanchismo

En la misma línea, el diputado Alejandro Bernales (PL) destacó que no se acreditaron elementos que justificaran la acusación.

Acá primó la seriedad respecto de que este libelo no tiene hechos concretos que justifiquen el dolo o la mala intención del exministro Grau”, señaló, añadiendo que “no existía mérito jurídico para esta acusación” y llamando a sus pares a no insistir en la iniciativa.

Distinta fue la postura de la diputada Joanna Pérez (Demócratas), quien se abstuvo en la votación y criticó el trasfondo político del proceso. “Creo que esto se está utilizando como revanchismo”, afirmó, advirtiendo además que este tipo de acusaciones podrían repetirse contra otras autoridades y que no contribuyen a las urgencias del país.

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