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Bancada de la DC votará en contra de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau

Los parlamentarios falangistas calificaron el libelo como carente de méritos legales y técnicos, llamando a terminar con la “guerra de guerrilla” en el Congreso.

Mario Vergara

Agencia UNO

Agencia UNO / Oscar Guerra

La bancada de diputados y diputadas de la Democracia Cristiana (DC) anunció de manera oficial y unánime que votará en contra de la acusación constitucional presentada en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. La determinación fue ratificada e informada por los parlamentarios del partido, quienes tras un análisis del libelo acusatorio concluyeron que la acción carece de sustento técnico y jurídico.

El diputado Jorge Díaz detalló el tenor de la revisión interna, señalando que “habiendo leído en rigor el libelo de la acusación constitucional, no existen méritos suficientes ni legales ni tampoco el mérito propio de los aspectos de Hacienda que impliquen avanzar y prosperar en apoyar este tipo de indicaciones”. Díaz recalcó que se trata de una postura institucional blindada por la unanimidad de los integrantes de la bancada en la Cámara Baja.

Un llamado a frenar la “guerra de guerrilla”

Por su parte, el diputado Héctor Barría reforzó los argumentos técnicos del rechazo y aprovechó la instancia para emplazar a los sectores de oposición, particularmente a quienes formaron parte del gobierno recientemente. “Hemos llegado a la conclusión de que no tiene mérito alguno, pero al mismo tiempo hacemos un llamado a todos los sectores (...) a que tengan la altura de miras de mejorar las relaciones, mejorar el diálogo, evitar enfrentamientos y evitar que venga un empate ahora“, manifestó.

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En esa misma línea, Barría criticó la persistencia de disputas políticas inconducentes en el Congreso nacional. “Tenemos que ser capaces de colocar énfasis en los temas que nos piden los chilenos y chilenas: crecimiento, trabajo, seguridad pública, y no en esta guerra de guerrilla que poco aporta”, fustigó el legislador falangista.

El análisis de las “dos almas” en la oposición

El alcance del acuerdo fue complementado por el parlamentario Álvaro Ortiz, quien transparentó que la postura fue previamente discutida y visada por la mesa nacional de la colectividad. “La Democracia Cristiana estará en contra de la acusación constitucional en contra del exministro Grau”, reafirmó con nitidez.

Asimismo, Ortiz esbozó un agudo análisis del escenario de fuerzas políticas que empuja el juicio constitucional en el Parlamento, advirtiendo la existencia de “dos almas” en los sectores de oposición. Por un lado, describió a una “aplanadora de mayoría de diputados y diputadas republicanas que vienen con mucha fuerza, en algunos casos con mucha arrogancia”, bloque que a su juicio se ha aliado estratégicamente con partidos como el PDG.

Por contraparte, el legislador distinguió un alma compuesta por integrantes de partidos más tradicionales de la centro-derecha, “que no están de paso en política, sino que llevan ya muchos años en el servicio público”. Según Ortiz, este último sector es consciente de que “estos gallitos de poco y nada sirven”, especialmente al darse en lo que calificó como un pésimo momento para el país.

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