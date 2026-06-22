Director de Migraciones por caso de menores haitianos no ubicados en Chile: “Fiscalía nos ha asegurado que por lo menos hay cinco denuncias”

El Servicio de Migraciones entregó nuevos antecedentes en el marco de la investigación derivada del preinforme de la Contraloría, que advirtió casos de niños, niñas y adolescentes haitianos que no habrían sido ubicados inicialmente tras procesos de ingreso y reunificación familiar en Chile.

El director nacional del servicio, Frank Sauerbaum, señaló que han colaborado con distintas instituciones fiscalizadoras y persecutoras, incluyendo el Congreso y el Ministerio Público. “La denuncia que hemos presentado es por todos los indicios que presentó la contralora en este informe, que por lo demás es reservado”, afirmó.

Sauerbaum recalcó que la prioridad es confirmar la ubicación y condiciones de los menores observados. “Lo importante para nosotros es que a la brevedad tengamos la certeza de que los niños están ubicables, que están con sus familias y que están, por último, con un tutor en condiciones adecuadas”, indicó.

Agregó que la Fiscalía ya concentra al menos cinco denuncias relacionadas con este caso, que podrían ser unificadas en una sola investigación. “La Fiscalía nos ha asegurado que por lo menos hay cinco denuncias que tienen que ver con esta materia al respecto de distintas personas en distintas situaciones”, sostuvo.

Finalmente, explicó que Migraciones ha seguido entregando antecedentes a solicitud del Ministerio Público y del Congreso, y que además se implementó una circular el 13 de mayo que modifica el procedimiento de ingreso de menores al país. Esta medida será coordinada con la PDI y la DGAC para reforzar los controles y la trazabilidad en frontera.