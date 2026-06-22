El director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, descartó de manera categórica la existencia de antecedentes sobre tráfico de órganos en el marco de la investigación por la situación de niños, niñas y adolescentes haitianos en Chile, asegurando que no existe ninguna denuncia que respalde esa hipótesis.

“La descartamos al día de hoy absolutamente. Esto habría sido una especie de malentendido. No hay ninguna denuncia respecto del tráfico de órganos, quiero dejarlo con claridad, ni el más mínimo antecedente”, afirmó el persecutor durante una entrevista en ADN Hoy.

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La investigación se inició a partir de un preinforme de la Contraloría General de la República que alertó sobre un universo de menores ingresados al país bajo la figura de reunificación familiar, entre los cuales un porcentaje no habría sido inicialmente ubicado en sus domicilios registrados.

Según explicó el fiscal Campos, el Ministerio Público tomó conocimiento de estos antecedentes y actuó de oficio. “El Ministerio Público, al conocer estos hechos graves, realizó la denuncia de oficio del Fiscal Nacional y comenzaron las diligencias en coordinación con la Contraloría y otras instituciones”, señaló.

El persecutor detalló que el foco de la investigación está en determinar eventuales irregularidades en el ingreso y permanencia de menores extranjeros en el país, particularmente en posibles delitos como tráfico de migrantes, falsificación de documentos o facilitación de ingresos irregulares.

“Acá los delitos que se investigan van desde la trata de personas hasta el tráfico de migrantes. Hay que determinar si hubo promoción o facilitación del ingreso irregular”, explicó.

“.... Absolutamente alejado de lo investigando”

Sin embargo, Campos fue enfático en señalar que la hipótesis de trata de personas con fines de explotación o tráfico de órganos no se sostiene con los antecedentes actuales. “La trata de personas hoy se aleja absolutamente de lo que estamos investigando”, precisó.

Uno de los puntos centrales abordados por el persecutor fue la magnitud del fenómeno bajo revisión. El informe de Contraloría se basa en una muestra de menores ingresados entre enero y abril de 2025, más un caso aislado de octubre del mismo año, donde se detectaron casos no ubicados inicialmente.

Campos también defendió la labor del Ministerio Público frente a cuestionamientos por eventuales demoras. “El Ministerio Público nunca ha mirado para el lado. Desde el día uno hemos actuado dentro de nuestras facultades y no hay tardanza al momento”, afirmó.

Finalmente, recalcó que las diligencias continúan abiertas y que no se descartan nuevas aristas. “No descartamos nada. Aquí la institucionalidad está puesta a prueba y vamos a investigar todo lo que corresponda”, concluyó el fiscal.