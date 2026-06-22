El primer “cortado” de Colo Colo encuentra nuevo club en el fútbol chileno: anuncio inminente

Uno de los jugadores que dejará Colo Colo en el próximo mercado de pases será Cristián Riquelme. El lateral izquierdo ha tenido escasa continuidad bajo la dirección técnica de Fernando Ortiz y será enviado a préstamo de cara a la segunda parte de la temporada 2026.

En ese escenario, el zaguero de 22 años ya definió cuál será su próximo destino. Según información de ADN Deportes, Riquelme seguirá su carrera en Deportes Concepción, elenco que actualmente lucha por mantener la categoría en la Liga de Primera.

El lateral llegó al Estadio Monumental a mediados del 2024 por pedido de Jorge Almirón como alternativa para cumplir con la regla Sub 21. Sin embargo, nunca logró afianzarse en la zaga, tanto así que en la presente campaña sumó apenas 86 minutos entre el torneo y la Copa de la Liga.

Con la llegada de Ortiz, se esperaba que el defensor revirtiera su panorama en Colo Colo, pero la irrupción de Diego Ulloa lo dejó sin opciones, adueñándose del puesto. Para peor, este año se vio envuelto en un escándalo que comprometió su permanencia en el condominio donde reside.

A la espera de la oficialización, Cristián Riquelme arribará a Deportes Concepción con el gran objetivo de evitar el descenso a la Primera B. El equipo que dirige Fernando Díaz cerró la primera rueda de la Liga de Primera en el antepenúltimo lugar de la tabla con 14 puntos, aunque se mantiene a solo una unidad de la zona roja que ocupan Cobresal (13) y Unión La Calera (12).