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Se formó en la U, no anota hace casi dos años y ahora fue presentado como refuerzo en la B: anuncio oficial

El atacante que llega a Unión San Felipe viene de un irregular rendimiento en las últimas dos temporadas.

Lucas San Martín

Se formó en la U, no anota hace casi dos años y ahora fue presentado como refuerzo en la B: anuncio oficial

Franco Lobos llegó a Santiago Wanderers a principios de año con el objetivo de recuperar su nivel futbolístico. Sin embargo no salió como él esperaba. El atacante apenas jugó ocho partidos y no pudo anotar ningún gol.

Debido a su bajo rendimiento con el ‘Decano’, el club le buscó una salida que este lunes se concretó.

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A través de sus redes sociales, Unión San Felipe anunció que Lobos se integrará al plantel en calidad de préstamo para el segundo semestre.

“El extremo se suma al ‘Uní Uní’ para reforzar nuestro plantel y afrontar los desafíos de la temporada. ¡Mucho éxito en esta nueva etapa!“, escribió la institución en el anuncio oficial.

Franco Lobos viene de tener dos últimas temporadas donde no ha podido mostrar un buen rendimiento futbolístico, incluso no ha podido convertir un gol. Por esto mismo, el delantero de 27 años, que es formado en la Universidad de Chile, quiere revertir su presente y ser una de las figuras en el Ascenso.

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