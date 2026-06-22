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Biministro De Grange reingresará “en las próximas semanas” cambios al reglamento de “Ley Uber” tras rechazo de Contraloría

El titular de Transportes y Obras Públicas confirmó que el Ejecutivo volverá a presentar las modificaciones incorporando las observaciones del organismo fiscalizador.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Agencia Uno

Agencia Uno / Oscar Guerra

El biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, confirmó que el Gobierno volverá a ingresar las modificaciones al reglamento de la ley de aplicaciones de transporte, conocida como “Ley Uber”, luego de que la Contraloría rechazara la propuesta.

Durante la presentación de las puertas de andén de la estación San Pablo de la Línea 1 del Metro, el secretario de Estado señaló a Radio ADN que “estamos trabajando” junto al órgano fiscalizador.

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“Tuvimos una muy buena reunión con la Contraloría, y esperamos en las próximas semanas reingresarlo, incorporando las especificaciones técnicas que haya solicitado el oficio de Contraloría”, agregó.

Exigencia de cilindrada

Consultado sobre si se mantendrá la exigencia de cilindrada o si se reducirá, como se planteaba originalmente en el reglamento, Louis de Grange respondió: “Consideramos que es una exigencia que no es necesaria hoy en día”.

Cabe recordar que el organismo no dio curso a las modificaciones propuestas por el Ministerio de Transportes, argumentando –entre otras cosas– que estas rebajan el estándar y calidad de los servicios que la ciudadanía ya recibe”.

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