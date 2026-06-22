Reconstrucción en El Olivar: diputada Gazmuri acusa de “matonaje” al ministro Poduje y evalúa denuncia por Ley Karin

La controversia por la reconstrucción de viviendas en el sector de El Olivar ha derivado en un tenso enfrentamiento político. La diputada Ana María Gazmuri anunció que se encuentra estudiando presentar una denuncia bajo la Ley Karin en contra del actual ministro de Vivienda, acusándolo de acoso constante y “matonaje” a través de su teléfono personal.

El conflicto se encendió a raíz del debate sobre la calidad de las viviendas destinadas a los damnificados, obras que llevaban dos años en ejecución y que, en algunos casos, alcanzaban un 90% de avance. Según la parlamentaria, durante todo este periodo el Serviu “jamás hizo ninguna observación” ni emitió reparos técnicos. Sin embargo, la diputada acusa que el ministro Poduje, incluso antes de asumir formalmente su cargo, manifestó que las casas debían ser demolidas “sin conocer ningún antecedente técnico inicialmente”. Además, Gazmuri aclaró que informes independientes recientes tampoco recomiendan demoler, sino únicamente corregir aspectos estructurales.

“5 horas seguidas a mi WhatsApp”

El clima se volvió más hostil luego de que otros parlamentarios deslizaran que Gazmuri tendría vínculos de interés con la empresa constructora a cargo del proyecto, una aseveración que ella tildó de “totalmente absurda” y “muy mala leche”. Fue en respuesta a esto que la diputada reveló los hostigamientos que estaría sufriendo por parte del titular de Vivienda: “No tengo por qué aceptar que un ministro me escriba 5 horas seguidas a mi WhatsApp en términos que no corresponden”.

Según el relato de Gazmuri, el ministro le envió enlaces intentando vincularla con la constructora, refiriéndose a ellos como “sus amigos”. Frente a esto, la autoridad fue enfática: “El matonaje no es aceptable. Los ministros no pueden venir a matonear a las parlamentarias (...) El ministro me está acosando y eso es Ley Karin. Así que vamos a tomar las medidas correspondientes”.

Defensa y cuestionamientos al Ministerio

Para rebatir las acusaciones en su contra, Gazmuri apuntó directamente a las decisiones internas del Ministerio. La diputada expuso la reciente remoción de Roberto Marchán, quien había sido designado por el propio ministro Poduje como encargado técnico de la reconstrucción. Su salida se debió a una demanda por presuntos incumplimientos en la construcción de una vivienda para un damnificado, obra a cargo de la empresa personal de Marchán.

“El designado por el ministro Poduje tenía una empresa. Entonces, a ver, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Quién está mintiendo aquí?”, cuestionó Gazmuri, asegurando que las acusaciones buscan empañar su labor fiscalizadora y reafirmando que su único objetivo es proteger a las familias de las decisiones “antojadizas” del secretario de Estado.