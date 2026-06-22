;

Reconstrucción en El Olivar: diputada Gazmuri acusa de “matonaje” al ministro Poduje y evalúa denuncia por Ley Karin

La parlamentaria aseguró que informes independientes recomiendan reparar y no demoler los inmuebles que ya tenían un 90% de avance.

Mario Vergara

Paulina García

Agencia Uno

Agencia Uno

La controversia por la reconstrucción de viviendas en el sector de El Olivar ha derivado en un tenso enfrentamiento político. La diputada Ana María Gazmuri anunció que se encuentra estudiando presentar una denuncia bajo la Ley Karin en contra del actual ministro de Vivienda, acusándolo de acoso constante y “matonaje” a través de su teléfono personal.

El conflicto se encendió a raíz del debate sobre la calidad de las viviendas destinadas a los damnificados, obras que llevaban dos años en ejecución y que, en algunos casos, alcanzaban un 90% de avance. Según la parlamentaria, durante todo este periodo el Serviu “jamás hizo ninguna observación” ni emitió reparos técnicos. Sin embargo, la diputada acusa que el ministro Poduje, incluso antes de asumir formalmente su cargo, manifestó que las casas debían ser demolidas “sin conocer ningún antecedente técnico inicialmente”. Además, Gazmuri aclaró que informes independientes recientes tampoco recomiendan demoler, sino únicamente corregir aspectos estructurales.

“5 horas seguidas a mi WhatsApp”

El clima se volvió más hostil luego de que otros parlamentarios deslizaran que Gazmuri tendría vínculos de interés con la empresa constructora a cargo del proyecto, una aseveración que ella tildó de “totalmente absurda” y “muy mala leche”. Fue en respuesta a esto que la diputada reveló los hostigamientos que estaría sufriendo por parte del titular de Vivienda: “No tengo por qué aceptar que un ministro me escriba 5 horas seguidas a mi WhatsApp en términos que no corresponden”.

Revisa también:

ADN

Según el relato de Gazmuri, el ministro le envió enlaces intentando vincularla con la constructora, refiriéndose a ellos como “sus amigos”. Frente a esto, la autoridad fue enfática: “El matonaje no es aceptable. Los ministros no pueden venir a matonear a las parlamentarias (...) El ministro me está acosando y eso es Ley Karin. Así que vamos a tomar las medidas correspondientes”.

Defensa y cuestionamientos al Ministerio

Para rebatir las acusaciones en su contra, Gazmuri apuntó directamente a las decisiones internas del Ministerio. La diputada expuso la reciente remoción de Roberto Marchán, quien había sido designado por el propio ministro Poduje como encargado técnico de la reconstrucción. Su salida se debió a una demanda por presuntos incumplimientos en la construcción de una vivienda para un damnificado, obra a cargo de la empresa personal de Marchán.

“El designado por el ministro Poduje tenía una empresa. Entonces, a ver, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Quién está mintiendo aquí?”, cuestionó Gazmuri, asegurando que las acusaciones buscan empañar su labor fiscalizadora y reafirmando que su único objetivo es proteger a las familias de las decisiones “antojadizas” del secretario de Estado.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad