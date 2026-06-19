Cuentas de la luz volverán a subir desde julio: revisa cuánto aumentará tu boleta según tu ciudad

Las cuentas de la luz volverán a registrar un incremento en Chile a partir del 1 de julio, luego de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) proyectara una nueva actualización semestral de las tarifas eléctricas.

El ajuste se suma a los aumentos aplicados durante el último año tras el descongelamiento de los precios del suministro eléctrico.

Según el Informe Técnico Preliminar del organismo, las tarifas subirán en promedio un 4,9% a nivel nacional. Sin embargo, el impacto variará según la distribuidora y la comuna donde se encuentre cada cliente.

¿Cuánto subirán las cuentas de la luz?

Mientras algunas ciudades registrarán alzas moderadas, otras enfrentarán incrementos considerablemente superiores al promedio.

Entre las principales variaciones proyectadas se encuentran:

Santiago (Enel): +2,72%

Rancagua (CGE): +1,54%

Talca (CGE): +1,54%

La Serena (CGE): +1,51%

Temuco (CGE): +1,42%

Antofagasta (CGE): +0,42%

Punta Arenas (Edelmag): +2,74%

Puerto Montt (Saesa): +16,36%

Valdivia (Saesa): +16,60%

Iquique (CGE): -0,39%

Arica (CGE): -0,74%

La actualización también coincidirá con el inicio de las reliquidaciones pendientes entre 2020 y 2024, proceso que podría traducirse en cobros o abonos adicionales en las boletas.

Aunque los valores aún deben ser ratificados mediante decreto ministerial, las estimaciones anticipan que un hogar santiaguino con una cuenta cercana a $58.500 pasará a pagar alrededor de $60.100 mensuales desde julio.