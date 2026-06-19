Suben de 12 a 18 años condena contra exsubteniente de Carabineros por homicidio de jinete en Antofagasta
La Corte de La Serena acogió una agravante por abuso de función pública y endureció el castigo por el crimen perpetrado en una comisaría en septiembre de 1973.
Aumentan a 18 años de cárcel condena contra exsubteniente de Carabineros
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La Corte de Apelaciones de La Serena aumentó de 12 a 18 años de presidio efectivo la condena contra un exoficial de Carabineros por el homicidio calificado de Raúl Orlando Rojas Orellana, crimen cometido en Antofagasta pocos días después del golpe de Estado de 1973.
El fallo, adoptado de forma unánime, elevó la pena impuesta a Luis Armando Varas Zúñiga, exsubteniente de la institución, al considerar como agravante que se aprovechó de su calidad de funcionario público para cometer el delito.
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En esa época, el condenado se desempeñaba como oficial de guardia de la Tercera Comisaría de Antofagasta.
De acuerdo con los antecedentes de la investigación por violaciones a los derechos humanos, la víctima, quien trabajaba como jinete en el hipódromo de la ciudad, ingresó aparentemente de manera voluntaria al recinto policial el 13 de septiembre de 1973.
Allí recibió al menos tres disparos que le provocaron la muerte. La sentencia establece además que, tras el crimen, funcionarios trasladaron el cuerpo durante el toque de queda y lo abandonaron a un costado de la Ruta Panamericana, donde fue hallado al día siguiente por personal militar.
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