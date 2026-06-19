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Estudiante de 12 años resulta lesionado tras caída de altura en liceo Bicentenario de Iquique

La Fiscalía ordenó diligencias investigativas y la PDI realiza peritajes en el establecimiento para esclarecer cómo ocurrió el accidente escolar.

Martín Neut

Nayadet Oyarzún

Estudiante de 12 años resulta lesionado tras caída en liceo de Iquique

Estudiante de 12 años resulta lesionado tras caída en liceo de Iquique

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Un estudiante de 12 años resultó lesionado tras sufrir una presunta caída desde altura al interior del Liceo Bicentenario Santa María de Iquique, durante la jornada escolar de este viernes.

El hecho ocurrió en dependencias del establecimiento, lo que motivó la concurrencia del fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente, Juan Valdez, quien ordenó diligencias para establecer la dinámica del accidente.

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Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las pericias, que incluyen la revisión de cámaras de seguridad, la toma de declaraciones a funcionarios y estudiantes, además de otras indagatorias en el lugar.

La investigación sigue en desarrollo y, hasta ahora, no se han precisado las circunstancias exactas en que se produjo la caída.

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