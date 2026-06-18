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FINAL. Marruecos derrotó a Escocia por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026

Europeos y africanos disputan un decisivo encuentro en la Copa del Mundo.

Lucas San Martín

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Getty Images / ANP

En una definitoria segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo, Escocia enfrentará a Marruecos. Ambas selecciones tienen el objetivo de sumar tres puntos para acercarse a la siguiente fase y tener un pie adentro de los dieciseisavos.

Los escoceses vienen de conseguir un importante triunfo ante Haití por 1 a 0, esto los dejó solitarios en el primer lugar tras el empate 1 a 1 entre Brasil y la selección marroquí.

El elenco de Steve Clarke suma tres victorias consecutivas, pero se mostraron complicados ante una selección haitiana que mereció tener más méritos en el partido. Sin embargo, el solitario gol de John McGinn los dejó bien posicionados en el grupo.

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Mientras que, los dirigidos por Mohamed Ouahbi consiguieron una relevante victoria ante Brasil, quien siempre es una de la favoritas en las Copas del Mundo. Los africanos mostraron un gran nivel futbolístico y a ratos complicaron defensivamente a la defensa brasileña.

¿A qué hora es el partido entre Escocia - Marruecos por el Mundial 2026?

Este decisivo partido se jugará el viernes 19 de junio a las 18:00 horas de Chile. El encuentro se disputará en el Gillette Stadium, en Estados Unidos.

Este encuentro será válido por el Grupo C, en el cual Escocia está en el primer lugar con tres puntos, Marruecos y Brasil con una unidad, mientras que Haití está en el último lugar.

¿Dónde se podrá ver en TV el partido entre Escocia - Marruecos por el Mundial 2026?

El duelo entre escoceses y marroquís será transmitido por la televisión abierta en Chilevisión. Mientras que por la opción de pago estará disponible por DSports, canal exclusivo para los clientes de Directv.

Para las plataformas de streaming, se podrá ver por Paramount+ y Disney+. Para utilizar estas dos opciones, se necesitan una suscripción previa.

Viernes 19 de junio

  • RESUMEN | Escocia 0-1 Marruecos | Estadio Boston

Goles: 0-1; 1′ Ismael Saibari (MAR)

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