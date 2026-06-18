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GTA 6 confirma fecha para sus reservas y revela portada oficial: cuándo se podrá comprar en Chile

Rockstar Games anunció cuándo comenzarán las reservas anticipadas de Grand Theft Auto VI, uno de los videojuegos más esperados de los últimos años.

Javier Méndez

GTA 6 confirma fecha para sus reservas y revela portada oficial: cuándo se podrá comprar en Chile

La espera por Grand Theft Auto VI suma una nueva fecha clave para los fanáticos. Rockstar Games confirmó que las reservas anticipadas del esperado videojuego comenzarán oficialmente el próximo jueves 25 de junio.

La información fue comunicada por la compañía a través de sus canales oficiales, donde también llamó a los jugadores a agregar el título a su lista de deseos en las tiendas digitales disponibles.

Durante la mañana del jueves también se reveló la portada oficial del título a través de un breve video en su canal de YouTube.

El lanzamiento de GTA VI está previsto para el jueves 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, luego de dos retrasos públicos y una serie de tropiezos en su desarrollo que incluyeron hackeos.

El nuevo título, que originalmente sería lanzado en la primavera de 2025, llevará nuevamente a los jugadores a Vice City, dentro del estado ficticio de Leonida. Se trata de una reimaginación, ahora en el universo HD, de la metrópolis que se vio en el año 2002 con Tommy Vercetti.

ADN

Jason y Lucía siempre han sabido que tienen las de perder. Pero cuando un golpe fácil sale mal, se encuentran en el lado más oscuro del lugar más soleado de Estados Unidos, en medio de una conspiración criminal que se extiende por todo el estado de Leonida, obligados a confiar el uno en el otro más que nunca si quieren salir con vida”, dice la premisa oficial.

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