Evelyn Matthei lanza curiosa teoría del Gobierno de Boric: “Él leía poesía, andaba en bicicleta...”

Este jueves, la exalcaldesa de la comuna de Providencia, Evelyn Matthei, estuvo como invitada en el matinal Mucho Gusto de Mega, para conversar sobre el caso de los niños haitianos perdidos en Chile.

Fue mientras conversaba sobre el tema, que la excandidata presidencial lanzó una inesperada y curiosa teoría sobre el gobierno de Gabriel Boric.

“Yo creo en realidad que la Carolina Tohá era la presidenta en ejercicio. Yo creo que todo pasaba por ella y yo creo que debe haber estado absolutamente agotada, colapsada”, manifestó.

En esa misma línea, Matthei profundizó en el tema y dijo que “cuanto tú miras quién hacía las cosas, al final todo pasaba por ella”.

“¿Usted dice que la figura del presidente Boric era una anécdota?“, preguntó José Antonio Neme con notorio asombro en su rostro.

Frente a la interrogante, la exalcaldesa respondió: “Bueno, él leía poesía, andaba en bicicleta... yo la verdad es que siempre sentí que el gobierno estaba centrado en los estrechos hombros de la ministra Tohá”.

Luego, Matthei mencionó: “Yo siento que abusaron de ella, que la tiraron a los leones, tuvo que hacerse cargo de todo”.

A modo de cierre, la exalcaldesa de Providencia sostuvo que “por ejemplo, había conflicto por el diseño de la Nueva Alameda Providencia: ‘¿Quién resolvía?’ Ella, ella estaba en las reuniones, ella estaba tratando de que todo el mundo estuviera de acuerdo. Ella estaba en todo".