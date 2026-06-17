Violento robo a pareja de adultos mayores en Providencia: los amarraron y les quitaron sus anillos de matrimonio

Durante la tarde de este martes, un matrimonio de adultos mayores fue víctima de un violento robo al interior de su vivienda en la comuna de Providencia, región Metropolitana.

Según información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 17:00 horas en un inmueble ubicado en calle Arturo Medina, cuando las víctimas –una mujer de 84 años y un hombre de 91– se encontraban en su habitación.

En ese momento, al menos cuatro sujetos con el rostro cubierto ingresaron al domicilio, donde “ amarraron a las víctimas y las intimidaron con un arma punzante”, señaló la comisaria de la PDI Kelly Contreras, consignó La Tercera.

Les arrebataron sus anillos de matrimonio

La detective agregó que, al no encontrar especies de mayor valor, los asaltantes se enfocaron en las argollas que portaba la pareja. “No podían sacarles con los nervios sus anillos de matrimonio, tuvieron que forzarlos”, indicó.