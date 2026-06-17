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EN VIVO. Suiza y Bosnia protagonizan el segundo partido de esta jornada en el Mundial 2026: duelo clave por el Grupo B

El encuentro entre suizos y bosnios abrirá la segunda jornada en el Grupo B.

Nicolás Lara Córdova

Getty Images

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Tras el término de la primera fecha, Suiza y Bosnia y Herzegovina abrirán la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026.

La selección comandada por Edin Džeko viene de igualar 1-1 en su debut frente a Canadá gracias al tanto de Jovo Lukić y a las destacadas actuaciones de Sead Kolašinac y Nikola Katić, quienes lideraron la defensa del combinado que disputa su segunda Copa del Mundo tras su participación en Brasil 2014.

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Por el otro lado está Suiza, que también igualó 1-1 en su estreno ante Catar gracias al gol de Breel Embolo. Sin embargo, un autogol de Miro Muheim en el último minuto impidió que los “cruces rojas” sumaran sus primeros tres puntos en el Mundial 2026..

¿Cuándo y a qué hora juega Suiza vs Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026?

El partido entre Suiza y Bosnia, válido por la segunda fecha del Grupo B, se disputa este jueves 18 de junio a las 15:00 horas de Chile. El compromiso se llevará a cabo en el SoFi Stadium, estadio de ubicado en Los Ángeles, California.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Suiza vs. Bosnia y Herzegovina?

En Chile, el encuentro podrá seguirse tanto por televisión abierta como por cable. La transmisión en señal abierta estará a cargo de Chilevisión, mientras que por televisión de pago el compromiso será emitido por DSports.

Además, el partido podrá seguirse vía streaming a través de las plataformas de pago DGO, Paramount+, DAZN y Disney+.

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