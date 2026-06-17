Proyecto inspirado en caso de Mariana Derderián busca ampliar el permiso laboral por la muerte de un hijo

Un grupo transversal de diputadas presentó un proyecto de ley que busca fortalecer la protección laboral de los trabajadores que enfrentan la muerte de un hijo o hija.

La propuesta, impulsada por la diputada Javiera Rodríguez (Partido Republicano), surgió inspirada en las recientes críticas de la actriz Mariana Derderián a la normativa laboral chilena.

La iniciativa plantea aumentar de 10 a 15 días corridos el permiso laboral, argumentando que el plazo vigente resulta insuficiente para enfrentar las consecuencias que implica una pérdida de esta magnitud.

Además, incorpora mecanismos de flexibilidad para facilitar el regreso al trabajo. Entre ellos, la posibilidad de acordar teletrabajo, trabajo a distancia o una reducción parcial de la jornada por hasta 30 días.

El proyecto también establece que, de los 15 días de permiso, al menos siete deberán utilizarse de forma continua inmediatamente después del fallecimiento, mientras que los restantes podrán tomarse de manera continua o fraccionada dentro de los 45 días posteriores.

Previo a la presentación de la iniciativa, la diputada Javiera Rodríguez sostuvo una conversación con Mariana Derderián, quien valoró la propuesta y expresó la necesidad de seguir avanzando en medidas de apoyo.

Asimismo, la iniciativa busca ampliar el beneficio a quienes ejerzan legalmente el cuidado personal del fallecido, incorporando realidades familiares que actualmente no están contempladas en la legislación.