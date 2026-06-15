Investigador y músico lanza disco que recopila distintas expresiones instrumentales tradicionales del pueblo mapuche

El músico, investigador y exponente de rap mapuche, Jaime Cuyanao, conocido artísticamente como Waikil, presentará de forma oficial su más reciente trabajo discográfico titulado Kiñewküleiñ. La cita está programada para este martes 16 de junio de 2026 a las 18:00 horas en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad de Chile, ubicada en calle Marcoleta #250, en las cercanías de la estación de Metro Universidad Católica. El encuentro contará con entrada liberada y se alza como una invitación abierta a escuchar la sabiduría y la memoria sonora del territorio mapuche.

La obra constituye un hito en la carrera de Cuyanao, al ser su primer disco dedicado íntegramente al ayekan, expresión sonora fundamental dentro de las prácticas ceremoniales y cotidianas de su cultura. El nombre del álbum, que en mapuzungun se traduce como “somos uno”, se desprende de una exhaustiva investigación de más de tres años desarrollada por el autor. En la cosmovisión indígena, el ayekan representa una experiencia colectiva de conexión espiritual que acompaña hitos como el Nguillatun, el Machitun, el Palin, el Eluwün y el Wiñol Tripantü. Al respecto, el creador explica que “cuando se hace ayekan, el aukin (sonido) de los instrumentos mapuche nos lleva a estar concentrados en una misma presencia y una misma fuerza”.

La jornada de lanzamiento comenzará con un nütram (conversatorio) abierto al público, diseñado como un espacio de intercambio sobre los procesos de revitalización cultural que dieron origen a la producción. La instancia contará con la exposición de la autoridad tradicional Machi Silvia Calfurman, el pifülkatufe Fernando Cayuqueo, y el profesor y productor musical Filutraru Paillafilu, quienes posteriormente compartirán escena junto a otros intérpretes provenientes de diversas comunas de la Región Metropolitana y del Wallmapu.

Estructura musical y rescate de oficios ancestrales

El disco está compuesto por doce piezas que recorren distintas expresiones instrumentales tradicionales, alternando estructuras solistas con creaciones colectivas. Entre los tracks destacan composiciones como Küpamün (Kull Kull), Traltriw (Pifülkatun), Puel Purun (Kultrung), Matetun (Trompe) y Wütan (Trutruka), los que entablan un diálogo directo con ejecuciones grupales orientadas a fechas significativas como el Wiñol Tripantü o ritos como el Nguillatun. La red de colaboradores musicales incluyó a Mulfen Melillan en el tayül; Axel Paillafilu y Pablo Porma en la trutruka; y a Cristofer Collio (Ketrafe), Guillermo Malil, Ricardo Malil, Pedro Cayuñir, Bastián Paillafil y Gerardo Mella en las pifülkas.

KATHERINE JARA PLAZA Ampliar

Más allá del valor artístico, la obra de Waikil —quien acumula más de dos décadas de trayectoria en la documentación audiovisual e investigación de su pueblo— funciona como una reivindicación de los ayekawe (instrumentos mapuche) y de los artesanos que los confeccionan. Gran parte de las piezas utilizadas en el proceso de grabación fueron fabricadas por cultores tradicionales que resguardan el conocimiento ancestral, enfrentando desafíos contemporáneos como las transformaciones de los entornos rurales y las crecientes dificultades para acceder a materias primas de fibra vegetal. El proceso técnico de registro y masterización fue ejecutado por Adolfo Rodríguez Kaulen y Aure Quintanal en el estudio Santuario Sónico, sumando capturas de Christian Mella en el Centro Cultural de Padre Las Casas.

Resignificación de la mirada histórica

La propuesta visual de la carátula de Kiñewküleiñ, diseñada por Guadalupe Estudio, incorpora un profundo sentido político y reflexivo. La portada exhibe una fotografía capturada hace siete años por el dúo franco-chileno Ritual Inhabitual, la cual fue realizada mediante la técnica del colodión húmedo. Este procedimiento químico y fotográfico fue el estándar utilizado durante el siglo XIX para efectuar los primeros registros etnográficos de comunidades indígenas en distintas latitudes del planeta.

La pieza fotográfica en cuestión cuenta con un recorrido internacional destacado, habiendo sido exhibida con anterioridad en el Musée de l’Homme en París, Francia. Al recuperar este retrato para el arte del disco, Cuyanao busca tensionar y resignificar las formas históricas en que los pueblos originarios fueron observados, registrados y representados desde el prisma eurocéntrico. Bajo esta mirada actual, la imagen se despoja de su condición de mero objeto de observación exótica para transformarse en una afirmación de existencia, memoria y continuidad cultural. El relato del álbum logra plasmar así una identidad contemporánea que transita con total vigencia entre la ruralidad ancestral y las periferias urbanas de la ciudad de Santiago.