“Tienes que hacerte responsable y si tienes que vender tu mercedes...”: rostro de TV explota contra papá de Fran Maira

Durante la última emisión de Zona de Estrellas, programa de Zona Latina, enviaron un potente mensaje al padre y mánager de Fran Maira, en el marco del caso del motorista atropellado por la participante de Fiebre de Baile.

La familia de la víctima acusó a Maira de no brindarle ningún apoyo, luego de que su hijo quedara con graves secuelas neurológicas. Por su parte, la exchica reality cortó relaciones luego de que le exigieron un pago de $500 millones, según dijo ella.

Según el padre del joven, efectivamente exigieron la suma de dinero como una forma de indemnización de por vida, considerando el estado en que quedó su hijo. Dichas declaraciones conmovieron al panel de Zona de Estrellas y arremetieron con todo contra Fran Maira y su padre.

“Estamos hablando de gente poderosa”

Entre los descargos, uno de los más llamativos fue el del panelista y opinólogo Javier Fernández, quien arremetió con todo contra el padre de Fran Maira.

“Estamos hablando de gente poderosa. Yo creo que acá estamos hablando de valores mínimo de pensar en la otra persona. Yo creo que acá el gran responsable no solo es la Fran, tiene una familia atrás, y es don Alejandro Maira Larraín”, lanzó de entrada.

En esa misma línea, dijo que “él se tiene que hacer responsable de todo esto, de fregarle la vida a una persona, de fregarle la vida a una familia”. “El señor Alejandro Maira Larraín, que supuestamente es el manager, pero él es gerente general de una empresa internacional de transportes. Gente poderosa”, agregó.

Tras ello, Fernández perdió la paciencia y dijo: “Alejandro Maira Larraín, a ti te hablo, tú tienes que hacerte responsable de esto y si tienes que vender tu Mercedes y tu propiedad de 1 millón de dólares en Vitacura, véndela”.

A modo de cierre, el panelista de Zona de Estrellas expresó: “Yo estoy totalmente conmovido, me duele el alma”.