Francisca Aguilar, consultora senior en desarrollo humano, protagonizó una nueva entrega de la sección Magistral del programa Academia de Emprendedores junto a Leo Meyer en Radio ADN.

En esta clase, la experta analizó los “vínculos extractivos“, relaciones profesionales que comienzan con una aparente generosidad y gran energía, pero que en realidad buscan obtener contactos, experiencia o energía del emprendedor sin ofrecer nada a cambio.

Aguilar alertó sobre el uso de la adulación excesiva y promesas grandilocuentes como táctica de manipulación.

Al respecto, fue enfática al señalar: “Cuando alguien venga a hacerte una propuesta y no sea concreto a concreto es que viene un narcisista adulador a que caigas en sus brazos”.

“El cuerpo te va a decir”

La falta de acuerdos claros sobre ganancias, plazos y objetivos es la principal señal de que no existe una relación equitativa.

La especialista también vinculó esta vulnerabilidad con carencias emocionales de la infancia, donde la persona busca la validación que no recibió anteriormente.

Para protegerse, Aguilar recomienda escuchar la intuición física antes que la razón: “El cuerpo te va a decir, te va a dictar la incomodidad (...) si hay una ambigüedad, entonces yo digo: ‘Me detengo aquí, no voy a entrar’”

Academia de Emprendedores y más

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