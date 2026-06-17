El producto chileno que se consolida en Estados Unidos: consumo promedio anual alcanza los 1,6 kilos por persona / Diego Martin

El salmón chileno continúa fortaleciendo su presencia en Estados Unidos, donde el consumo promedio ya alcanza los 1,6 kilos por persona al año, consolidando al país norteamericano como su principal mercado.

Su popularidad se explica por una combinación de factores: es una proteína rica en omega-3, fácil de incorporar en distintas preparaciones y cada vez más valorada por los consumidores estadounidenses.

La logística también ha sido clave para mantener la frescura del producto. Joe Bravo, gerente ejecutivo de ventas de Heads or Tails Seafood, destacó el volumen que llega a Miami para abastecer a los consumidores.

Además, las empresas del sector han reforzado su presencia en el país norteamericano para responder a una demanda cada vez más exigente y fortalecer el posicionamiento del salmón chileno en el mundo.

El crecimiento sostenido del consumo reafirma al salmón chileno como uno de los productos de exportación más importantes del país y uno de los alimentos con mayor presencia en las mesas de los consumidores estadounidenses.