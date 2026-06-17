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VIDEO. Dejaría “Fiebre de Baile” y ficharía por Mega: filtran movimiento de conocido rostro televisivo

En la última emisión de “Que te lo digo”, Luis Sandoval, reveló un posible nuevo integrante en “Volverías con tu ex? 2″

Nicolás Lara Córdova

Dejaría “Fiebre de Baile” y ficharía por Mega: filtran movimiento de conocido rostro televisivo

En la más reciente emisión de Que te lo digo, el periodista de espectáculos, Luis Sandoval, dio a conocer la posible razón detrás de que Faloon Larraguibel haya quedado internada en una clínica de Santiago.

Durante esta semana, la participante de Fiebre de Baile no se presentó al programa, producto que de que presentó una licencia médica y que esto generó preocupación en Chilevisión.

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“Comenzaron a escribir desde la producción de Chilevisión, preocupados porque la razón de que Faloon estuviera internada en una clínica de lo más alto de Santiago, no sería al azar”, comenzó Sandoval.

“Me indican que ella a partir de ayer (martes) y por varios días cesará sus funciones en Fiebre de Baile, les tengo los días exactos. Ella tomó una licencia de 11 días, por lo que estará fuera de dicho programa”, agregó.

Luis Sandoval comentó que esto tendría confundidos a los productores del programa, ya que Faloon les daría rating y, además, les traería auspiciadores, pero que a su vez verían con preocupación una posible partida de la ex Yingo.

Esto tiene confundidos a los productores de Chilevisión porque ella les da rating, auspiciadores y están preocupados de que emigre a Volverías con tu Ex? 2, ya que si ella emigra a Mega deberá pagar una multa millonaria, no hay clausula. Si decide partir antes de agosto deberá pagar”, cerró.

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