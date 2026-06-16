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VIDEO. “Perdí mis signos vitales, estaba convulsionando; estoy en esa etapa de estar un poco frustrada por no saber qué es lo que me pasa”

En una reciente entrevista con Latino Champs, la cantante que brilló en el Festival de Viña 2024, reveló haber sufrido cuatro abortos.

Nicolás Lara Córdova

“Perdí mis signos vitales, estaba convulsionando; estoy en esa etapa de estar un poco frustrada por no saber qué es lo que me pasa”

María Becerra participó recientemente en una entrevista con el programa Latino Champs, donde reveló una dura situación personal que ha enfrentado en los últimos años: la pérdida de cuatro embarazos.

La cantante argentina explicó que entre 2023 y 2025 sufrió diversas complicaciones médicas mientras intentaba convertirse en madre junto a su pareja, J Rei, llegando incluso a estar en riesgo vital debido a uno de estos embarazos.

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“Casi me mata. Perdí mis signos vitales, estaba convulsionando. El médico dijo: ‘Vamos a hacer todo lo posible, pero existe la posibilidad de que no sobreviva’”, reveló.

No puedo tener hijos de manera natural, porque eso pondría en riesgo mi vida”, explicó.

Durante la entrevista, María Becerra, quien brilló en el Festival de Viña del Mar 2024, relató que estuvo al borde de la muerte debido a un embarazo ectópico que le provocó una hemorragia interna.

Además, reconoció sentirse frustrada por no saber cuál es la causa de las complicaciones que ha enfrentado.

“Creo que estoy en esa etapa de estar un poco frustrada por no saber qué es lo que me pasa, porque todos los estudios salen bien y entonces, ¿qué es lo que tengo?”, agregó.

Para finalizar, María Becerra explicó que, pese a las dificultades, tanto ella como J Rei mantienen el deseo de convertirse en padres, por lo que buscarán otras alternativas para concretar ese sueño.

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