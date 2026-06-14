Alemania otra vez protagonista: Estas son las mayores goleadas en la historia de los Mundiales de Fútbol

El fútbol es un deporte de detalles, pero a lo largo de la historia de las Copas del Mundo de la FIFA, la diferencia de jerarquía entre algunas selecciones ha quedado grabada a fuego con marcadores escandalosos.

Tras la reciente victoria de Alemania por 7-1 sobre Curazao, el archivo histórico vuelve a salir a la luz para recordar que, cuando un grande acelera, la brecha puede ser demoledora.

A continuación, repasamos las mayores goleadas registradas en las fases finales de los Mundiales masculinos adultos, donde una selección ostenta el récord absoluto de festejos.

El podio histórico: Diferencias de 9 goles

El récord de la mayor diferencia de goles en un partido de fase final de un Mundial se mantiene en 9 tantos de ventaja, un hito alcanzado en tres oportunidades. Curiosamente, la selección de Hungría protagoniza dos de los tres partidos más desiguales de la historia.

Mundial Partido Resultado Detalle clave España 1982 Hungría vs. El Salvador 10 - 1 Es el partido con más goles anotados por un solo equipo en la historia del torneo. László Kiss anotó un triplete saliendo desde el banquillo. Suiza 1954 Hungría vs. Corea del Sur 9 - 0 La mítica generación de los “Magiares Legendarios”, liderada por Ferenc Puskas (doblete) y Sándor Kocsis (triplete), barrió a los asiáticos. Alemania 1974 Yugoslavia vs. Zaire 9 - 0 El conjunto balcánico despedazó a la escuadra africana en una tarde fatídica para el portero suplente de Zaire, que entró a los 21 minutos y recibió seis goles.

El club de los 8 goles de ventaja

Un peldaño más abajo se ubica un selecto grupo de selecciones que lograron imponerse por una diferencia exacta de ocho anotaciones, combinando potencias históricas y la época romántica del balompié.

Francia 1938: Suecia 8 - 0 Cuba: En los cuartos de final de aquella cita, los escandinavos no tuvieron piedad frente a la debutante escuadra caribeña, con sendos tripletes de Harry Andersson y Gustav Wetterström.

En los cuartos de final de aquella cita, los escandinavos no tuvieron piedad frente a la debutante escuadra caribeña, con sendos tripletes de Harry Andersson y Gustav Wetterström. Brasil 1950: Uruguay 8 - 0 Bolivia: Antes de silenciar al mundo en el mítico “Maracanazo”, la Celeste demostró todo su potencial en la fase de grupos barriendo a los altiplánicos con tres tantos de Oscar Míguez.

Antes de silenciar al mundo en el mítico “Maracanazo”, la Celeste demostró todo su potencial en la fase de grupos barriendo a los altiplánicos con tres tantos de Oscar Míguez. Corea-Japón 2002: Alemania 8 - 0 Arabia Saudita: La goleada más abultada en lo que va del siglo XXI. Aquella noche en Sapporo marcó el debut mundialista de un joven Miroslav Klose, quien comenzó su camino para convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales anotando un triplete de cabeza.

Humillaciones modernas imposibles de olvidar

Si bien los marcadores con diferencias de 9 u 8 goles se dieron en contextos muy específicos del siglo pasado, la época moderna también ha dejado registros de proporciones bíblicas.

El ejemplo más dramático e impactante ocurrió en Brasil 2014, cuando Alemania aplastó 7-1 a Brasil en la semifinal disputada en Belo Horizonte.

El bautizado “Mineirazo” no entra en el top general por diferencia neta de goles (fueron 6 de ventaja), pero la envergadura del rival y la instancia eliminatoria la posicionan de forma unánime como la goleada más destructiva del fútbol contemporáneo.