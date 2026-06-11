“Miradas Compartidas Awards 2026”, el premio a las distintas formas de hacer inclusión en Chile

La Fundación Miradas Compartidas dio inicio a las postulaciones de los Miradas Compartidas Awards 2026, iniciativa diseñada para reconocer, visibilizar y galardonar a aquellas organizaciones que lideran el camino hacia una inclusión real y sostenible, yendo un paso más allá de las normativas vigentes en el país como la Ley 21.015.

“Son una instancia donde celebramos y reconocemos el trabajo silencioso que muchas empresas están realizando hoy en temas de inclusión. Este año esperamos que más organizaciones se sumen a esta transformación social y que podamos seguir demostrando que la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral es tarea de todos“, destacó Felipe Olavarría, Fundador de Miradas Compartidas.

Para esta edición, la convocatoria está dirigida a empresas con más de 100 trabajadores que demuestren un compromiso genuino y medible con la diversidad. El proceso de evaluación se dividirá en dos grandes grupos: Empresas Socias (que ya trabajan junto a la fundación) y Empresas Nuevas (aquellas organizaciones que se suman por primera vez a medir sus entornos inclusivos).

Las postulaciones corporativas contarán con un cronograma por etapas en la plataforma digital. El primer periodo preferente estará abierto hasta el 15 de agosto. Posteriormente, un jurado experto evaluará cada caso antes de la gran Gala de Premiación, agendada para el próximo 28 de octubre de 2026.

Toda la información reglamentaria, los formularios de inscripción y el espacio de carga de evidencias ya se encuentran disponibles en la web oficial: https://miradascompartidasawards.cl/.