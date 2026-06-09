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Nintendo Direct junio 2026: resumen completo de todos los juegos para Switch y Switch 2, de Zelda Ocarina of Time a Star Fox

En 50 minutos, Nintendo cerró el Summer Game Fest 2026 con el clásico de 1998 rehecho desde cero, Xenoblade Genesis para 2027, Kingdom Hearts IV y más títulos con fechas confirmadas.

Javier Méndez

Nintendo Direct junio 2026: resumen completo de todos los juegos para Switch y Switch 2, de Zelda Ocarina of Time a Star Fox

Nintendo cerró el Summer Game Fest 2026 el martes 9 de junio con un Nintendo Direct de 50 minutos repleto de anuncios para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

Estos son todos los juegos presentados, en orden de aparición:

Todos los juegos anunciados en el Nintendo Direct de junio 2026 (y las fechas clave)

  • Rhythm Heaven Groove: abrió el evento. Llegará el 2 de julio de 2026 e incluirá más de 80 minijuegos rítmicos para Nintendo Switch.
  • Deltarune, capítulo 5: estará disponible como actualización gratuita el 24 de junio de 2026 para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.
  • Observer: System Redux: lanzamiento programado para el 18 de junio de 2026.
  • Star Fox (remake ya anunciado): saldrá el 25 de junio de 2026 para Nintendo Switch 2. La demo gratuita se puso a disposición desde el día del Direct.
  • Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition: llegará a Nintendo Switch 2 el 23 de junio de 2026 con 60 fps tanto en modo TV como en portátil.
  • Onimusha: Way of the Sword: lanzamiento previsto para el 25 de septiembre de 2026 en Nintendo Switch 2, coincidiendo con otras plataformas.
  • Kingdom Hearts IV y Kingdom Hearts Collection [I–III]: Kingdom Hearts IV confirmó salida simultánea en Nintendo Switch 2 junto con el resto de plataformas. La colección Kingdom Hearts I–III llegará a Nintendo Switch 2 el 8 de octubre de 2026.
  • Xenoblade: Monolith Soft anunció versiones mejoradas de los tres juegos de la saga para Nintendo Switch 2 con contenido nuevo. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition ya está disponible (desde el 9 de junio). Las ediciones Switch 2 de Xenoblade Chronicles 2 y 3 llegarán el 30 de julio y el 3 de diciembre de 2026, respectivamente.
  • The Legend of Zelda: Ocarina of Time (remake): la clásica entrega de 1998 fue rehecha completamente desde cero y confirmada en exclusiva para Nintendo Switch 2; se confirmó su lanzamiento durante 2026, sin fecha concreta todavía.
ADN

Nintendo

Mira el Nintendo Direct completo a continuación:

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