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¿Qué días llueve en Santiago? Anticipan el regreso de las precipitaciones a la RM por dos frentes meteorológicos

Uno de los eventos dejaría más precipitaciones que el otro, advirtió el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton.

Sebastián Escares

¿Qué días llueve en Santiago? Anticipan el regreso de las precipitaciones a la RM por dos frentes meteorológicos

Tras varias semanas marcadas por escasas precipitaciones y un persistente déficit hídrico, la región Metropolitana podría volver a recibir lluvia durante los próximos días.

Así lo anticipó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, quien proyectó dos eventos meteorológicos para Santiago: uno de baja intensidad este fin de semana y otro de mayor alcance la próxima semana.

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El primer episodio se registraría este sábado 6 de junio, aunque de forma bastante acotada. Según los pronósticos, algunas comunas del sector sur y cordillerano de la capital podrían recibir gotas aisladas asociadas a una condición de inestabilidad atmosférica.

De acuerdo con Leyton, sectores como Paine, San Bernardo, además de algunas zonas de la provincia de Maipo y la provincia Cordillera, tendrían posibilidad de precipitaciones débiles durante la mañana del sábado.

¿Y el segundo evento meteorológico?

Sin embargo, el evento más importante se proyecta para la próxima semana. El meteorólogo señaló que habrán precipitaciones para la segunda semana de junio: “Lo habíamos dicho, lo más probable entre el 10 y el 14 (de junio) era la probabilidad de precipitaciones, se mantiene”, afirmó.

Además, adelantó cuándo podría comenzar el cambio atmosférico en la capital: “El cambio se produce el martes en la tarde y el miércoles se esperan precipitaciones en Santiago”, sostuvo.

El fenómeno no quedaría limitado a la región Metropolitana. Según las proyecciones, las lluvias también podrían extenderse hacia las regiones de Valparaíso e incluso Coquimbo, ampliando el alcance del sistema frontal más al norte de la zona central.

Por ahora, el llamado es a seguir la evolución de los modelos meteorológicos, ya que los montos proyectados podrían ajustarse en los próximos días. “Para el día 10 de junio hay que ajustar los valores, porque podrían ser tal vez más altos”, advirtió Leyton.

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