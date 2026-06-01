Presidente Kast sobre educación en la Cuenta Pública: “Mérito de los alumnos”, plan “Escuelas Protegidas” y una “década perdida”

En su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, el Presidente José Antonio Kast dedicó una parte fundamental de su discurso a la crisis del sistema educativo chileno, diagnosticando que el país atraviesa una “década perdida” en la materia. Citando a Gabriela Mistral, el mandatario recordó que “en los cimientos de todo desarrollo está la educación”. Sin embargo, fue enfático en señalar que durante los últimos años “se desatendió el aprendizaje y se debilitaron valores esenciales como el respeto, el orden y la disciplina”.

Para enfrentar este escenario, el jefe de Estado anunció un paquete de medidas centradas en devolver la autoridad a los directores, priorizar el mérito académico, resguardar la seguridad en las aulas y auditar los recursos públicos destinados a la enseñanza.

Fin al sistema de admisión centralizado y empoderamiento de las familias

Una de las críticas más duras del Presidente apuntó al actual Sistema de Admisión Escolar (SAE). El mandatario argumentó que “tras una década en que un sistema centralizado entregó la admisión escolar prácticamente al azar, ingresaremos un proyecto de ley que ponderará el mérito de los alumnos y el derecho de los padres a elegir un proyecto educativo”.

Esta medida busca modificar radicalmente el panorama de selección escolar, bajo la consigna de que el Estado debe dar un paso al costado en favor de los apoderados. “Devolveremos a las familias el lugar que nunca debieron perder”, aseguró Kast.

En paralelo, se anunció la creación del Consejo Nacional de Directores por Chile, con el objetivo de “convertir al Ministerio de Educación en un facilitador y no en un obstáculo”. La idea, según detalló el Presidente, es otorgar mayor autonomía a los establecimientos y dar “a los directores herramientas para volver a ser líderes pedagógicos y no meros administradores”.

Tolerancia cero a la violencia: Proyecto “Escuelas Protegidas”

La crisis de seguridad que vive el país también se ha reflejado en el entorno escolar, un punto que el mandatario graficó recordando el trágico asesinato de la inspectora María Victoria Reyes en Calama a manos de un estudiante armado.

Denunciando que “la violencia ganó terreno en nuestras escuelas”, el Presidente Kast informó que el Ejecutivo ya tomó medidas legislativas al respecto. “Ingresamos al Congreso el proyecto Escuelas Protegidas, para que los establecimientos puedan prevenir y enfrentar la violencia”, detalló, agradeciendo a las cámaras por haber aprobado la idea de legislar la iniciativa.

Además, advirtió que quienes cometan “vandalismo” e “incivilidades”, perderán “beneficios sociales como la gratuidad en la educación”.

Estrategia de aprendizajes, morosos del CAE y combate a la corrupción

Reconociendo que los cambios estructurales son insuficientes si no hay impacto en el aula, Kast sentenció que “ninguna reforma sirve si no mejora lo esencial: que nuestros niños aprendan”. Bajo esta premisa, el Gobierno lanzará la estrategia nacional “Chile Aprende y Avanza”, diseñada para “que los niños adquieran a tiempo las competencias fundamentales en lectura, escritura y matemática, con decisiones basadas en evidencia, formación docente y habilidades efectivas”.

En materia de financiamiento, el Presidente destacó los resultados del llamado a regularizar los pagos del Crédito con Aval del Estado (CAE). Según sus cifras, “el cobro de saldos morosos aumentó cerca de un 300%, recursos que nos permitirán mejorar la educación inicial y también apoyar a los jóvenes que habían desertado del sistema”. Además, anunció el impulso de un proyecto de “sala cuna universal” para destrabar la inserción laboral femenina.

Finalmente, el mandatario no esquivó los escándalos de probidad en instituciones clave para la red escolar. Tras anunciar el Plan de Inspección Total del gasto fiscal, fue tajante al denunciar irregularidades: “El caso de la JUNAEB es especialmente grave. En el Programa de Alimentación Escolar encontramos pagos por raciones no entregadas y modificaciones contractuales irregulares”.

“La mejor defensa de programas como la alimentación escolar, salud y educación es asegurarnos de que ni un solo peso se pierda en el camino”, concluyó el Presidente Kast.