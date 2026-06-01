Presidente Kast condena “funa” a ministros en el Día de los Patrimonios: “Gracias por su valentía, por estar ahí”

El Presidente José Antonio Kast aprovechó su primera Cuenta Pública para referirse a la polémica generada durante el Día de los Patrimonios, cuando los ministros Francisco Undurraga y Ximena Rincón fueron abucheados e insultados por parte del público durante una función especial de La Pérgola de las Flores en Santiago.

En medio del capítulo dedicado a vivienda, barrios y calidad de vida, el Mandatario hizo una pausa para destacar la labor del titular de Cultura y condenar lo ocurrido en la actividad realizada en la Sala CEINA.

“Hoy día también espero que todos aquellos que vieron lo que ocurrió en La Pérgola de las Flores digan que eso no lo queremos ver nunca más”, afirmó el Presidente Kast ante el Congreso Nacional.

Las declaraciones se producen luego de la controversia registrada durante la celebración del Día de los Patrimonios, donde un grupo de asistentes interrumpió la actividad con consignas como “¡Fuera!”, “¡Que se vayan!”, “ladrones” y “fachos”, en protesta por los recortes presupuestarios en distintas áreas del Estado.

Ante esto, este lunes, el jefe de Estado fue más allá y cuestionó directamente las manifestaciones contra las autoridades. “Nunca más queremos ver que alguien insulte a una autoridad cuando va a un acto público de cultura”, señaló.

El líder del Ejecutivo también entregó un respaldo explícito a Undurraga, quien permaneció en la actividad pese a los gritos y pifias de algunos asistentes. “Ministro, le doy las gracias por su valentía, por estar ahí, por conocer hasta el final, porque eso es lo que cambia a Chile”, expresó.

Finalmente, el Presidente vinculó el rechazo a este tipo de episodios con la convivencia democrática y el respeto institucional. “Que todos nosotros nos opongamos a ese tipo de actos inaceptables hace de nuestra patria un mejor lugar para vivir”, sostuvo.