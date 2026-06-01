;

“Una barrera de más de 100 años”: esto anunció el Presidente Kast sobre la Sala Cuna Universal en la cuenta pública

El mandatario confirmó que el próximo 15 de junio el Ejecutivo presentará un proyecto para implementar un nuevo sistema de cuidados de forma gradual, buscando impulsar de manera decidida la participación laboral femenina.

Mario Vergara

“Una barrera de más de 100 años”: esto anunció el Presidente Kast sobre la Sala Cuna Universal en la cuenta pública

En el marco de su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, el Presidente de la República, José Antonio Kast, anunció que el Ejecutivo presentará el próximo 15 de junio una indicación al proyecto de ley de Sala Cuna. La medida, descrita por el mandatario como una materia que cruza “la educación, el trabajo y los desafíos de las mujeres”, busca sentar las bases de un nuevo modelo de cuidado infantil en el país.

Fin a una barrera histórica para el empleo femenino

Durante su discurso, el jefe de Estado enfatizó que el principal objetivo de esta iniciativa legislativa es “poner fin a una barrera que, por más de 100 años, ha afectado la contratación de mujeres en Chile”.

Cuenta Pública 2026 del Presidente Kast en vivo: discurso, anuncios y reacciones en directo, hoy

Para revertir esta situación, el Gobierno impulsará un nuevo sistema diseñado para transitar hacia una política de sala cuna universal. No obstante, el Presidente aclaró que este avance se realizará con “gradualidad y responsabilidad, garantizando la sostenibilidad financiera”. Con esta propuesta, la administración busca directamente “fortalecer la participación laboral femenina” y dar pasos concretos en la “conciliación entre trabajo y cuidados”.

Corresponsabilidad y respuesta al desafío demográfico

Otro de los ejes centrales del anuncio apuntó a promover un cambio en cómo se asumen los roles de cuidado en la sociedad. Kast subrayó la importancia de que “el cuidado deje de ser una carga individual para transformarse en una tarea compartida”.

Según el mandatario, esta visión integral es una herramienta fundamental para “enfrentar uno de los grandes desafíos sociales y demográficos del país”. En esa línea, el Presidente concluyó su anuncio asegurando que “cuando una madre puede trabajar con tranquilidad” y las familias reciben mayor respaldo, “avanza no solo la equidad, sino también el desarrollo de Chile”.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad