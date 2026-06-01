“Una barrera de más de 100 años”: esto anunció el Presidente Kast sobre la Sala Cuna Universal en la cuenta pública

En el marco de su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, el Presidente de la República, José Antonio Kast, anunció que el Ejecutivo presentará el próximo 15 de junio una indicación al proyecto de ley de Sala Cuna. La medida, descrita por el mandatario como una materia que cruza “la educación, el trabajo y los desafíos de las mujeres”, busca sentar las bases de un nuevo modelo de cuidado infantil en el país.

Fin a una barrera histórica para el empleo femenino

Durante su discurso, el jefe de Estado enfatizó que el principal objetivo de esta iniciativa legislativa es “poner fin a una barrera que, por más de 100 años, ha afectado la contratación de mujeres en Chile”.

Para revertir esta situación, el Gobierno impulsará un nuevo sistema diseñado para transitar hacia una política de sala cuna universal. No obstante, el Presidente aclaró que este avance se realizará con “gradualidad y responsabilidad, garantizando la sostenibilidad financiera”. Con esta propuesta, la administración busca directamente “fortalecer la participación laboral femenina” y dar pasos concretos en la “conciliación entre trabajo y cuidados”.

Corresponsabilidad y respuesta al desafío demográfico

Otro de los ejes centrales del anuncio apuntó a promover un cambio en cómo se asumen los roles de cuidado en la sociedad. Kast subrayó la importancia de que “el cuidado deje de ser una carga individual para transformarse en una tarea compartida”.

Según el mandatario, esta visión integral es una herramienta fundamental para “enfrentar uno de los grandes desafíos sociales y demográficos del país”. En esa línea, el Presidente concluyó su anuncio asegurando que “cuando una madre puede trabajar con tranquilidad” y las familias reciben mayor respaldo, “avanza no solo la equidad, sino también el desarrollo de Chile”.