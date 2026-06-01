¿Gas natural o electricidad? Cuál método de calefacción es más económico para este invierno en Chile, según estudio

Con la llegada de las bajas temperaturas a Chile, es probable que una de las grandes dudas para miles de hogares sea: ¿conviene calefaccionar con gas o electricidad?

Un nuevo estudio elaborado por Dictuc, filial de ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, reveló cuál de los sistemas resulta más conveniente para el bolsillo durante los meses más duros del invierno.

La investigación, encargada por la Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN), comparó el costo total de calefacción en seis ciudades del país —Santiago, Viña del Mar, Rancagua, Talca, Osorno y Puerto Montt— considerando no solo el gasto mensual de energía, sino también inversión inicial, instalación y mantención de equipos durante un período de seis años.

Gas natural vs calefacción eléctrica: ¿Cuál cuesta menos?

Según el análisis, el gas natural presenta hoy un menor costo por unidad de energía en comparación con la electricidad. En Santiago, por ejemplo, calefaccionar con electricidad cuesta cerca de 45% más, con un valor estimado de $227 por kWh frente a $126 por kWh del gas natural. En Viña del Mar, la diferencia supera el 40%.

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El estudio concluye que, al comparar sistemas de eficiencia equivalente, el gas natural puede resultar entre 60% y 70% más económico en determinados escenarios, especialmente cuando se utilizan las llamadas “bolsas de gas”, tarifas preferenciales para consumos superiores a 60 m³ mensuales.

El consultor asociado de Dictuc y autor del informe, Fabián Hormazábal, explicó que muchas veces el análisis se queda corto al mirar solo el consumo energético. “Se han publicado reportes que analizan solo el costo por unidad de energía de cada tecnología, sin embargo, es muy importante tomar en cuenta toda la inversión que hacen las familias”, sostuvo.

En esa misma línea, agregó: “A la hora de hacer el cálculo total, no se puede dejar de lado el valor de los equipos o las mantenciones que se deben hacer periódicamente”.

Aunque sistemas eléctricos como el aire acondicionado suelen ser más eficientes energéticamente, el informe sostiene que las alzas tarifarias de los últimos años cambiaron el escenario. “Estos cambios han mejorado la competitividad del gas natural”, añadió el experto, especialmente en zonas con inviernos más fríos y mayor necesidad de calefacción.