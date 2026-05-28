Zampedri y su fanatismo por River tras eliminar a Boca de la Libertadores: “Este triunfo también es para ellos”

La Universidad Católica celebró, por primera vez en la historia del fútbol chileno, una victoria en La Bombonera ante Boca Juniors y aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder de su grupo.

Uno de los futbolistas que dejó todo en la cancha fue Fernando Zampedri, quien volvió a jugar pese a la fractura nasal que sufrió hace algunas semanas e incluso se quitó la máscara protectora durante el encuentro para sentirse más cómodo dentro del campo.

En zona mixta, el goleador cruzado analizó la histórica clasificación, una victoria que tuvo un sabor especial considerando que es reconocido hincha de River Plate.

“Redondeamos una gran fase de grupos, salimos primeros. Desde el inicio nadie creía en nosotros, acá en Buenos Aires nos daban últimos; Boca primero y Católica último. Bueno, se dio casi al revés”, comentó el “Toro”.

“Hoy Boca no hizo un gran partido, en su cancha no nos incomodó mucho. Marcamos y fue el partido que imaginábamos. No sufrimos con ocasiones claras de ellos. Me voy invicto de La Bombonera, me voy más contento todavía. Católica tuvo huevo hoy en esta cancha”, agregó el delantero.

Consultado por lo especial del triunfo debido a su fanatismo por River, señaló que: “Es especial porque me voy invicto y recibí muchos mensajes del club del que soy hincha y de toda mi familia. Este triunfo también es para ellos”.

Además, se refirió al intenso duelo personal que sostuvo con Leandro Paredes durante el partido. “Te maneja el partido, tiene una calidad impresionante. Había que buscarlo de entrada, molestarlo, hacerlo sentir incómodo. Lo pudimos incomodar y después ya estaba más atrás, no participaba mucho. Ahora lo banco a full, pero dentro de la cancha había que darle”, concluyó Zampedri, asegurando que ahora será su hincha en cuanto inicie el Mundial 2026.