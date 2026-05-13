Tres menores de edad son detenidos tras persecución en Huechuraba: cometían delitos en auto robado

Tres menores de edad fueron detenidos durante una persecución policial que terminó en la comuna de Huechuraba, luego de que fueran sorprendidos cometiendo delitos a bordo de un vehículo robado.

El procedimiento también dejó una patrulla de Carabineros involucrada en un choque.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el hecho comenzó cuando equipos de seguridad municipal de Vitacura detectaron a una banda que robaba especies desde vehículos. Según la información preliminar, los sujetos se desplazaban por sectores de Vitacura y Lo Barnechea en un automóvil con encargo por robo.

Persecución terminó con choques en el sector El Salto

Tras ser advertidos por personal policial, los ocupantes del vehículo intentaron escapar para evitar la fiscalización. En ese momento se inició una persecución por varios kilómetros, que avanzó por distintas rutas del sector oriente y norte de la capital.

El seguimiento finalizó a la altura de la salida El Salto, en avenida Américo Vespucio, donde los involucrados fueron retenidos tras protagonizar diversos choques. En el mismo procedimiento, una patrulla policial impactó contra una barrera de contención.

A raíz del operativo, se concretó la detención de los tres menores de edad que viajaban en el automóvil. Los antecedentes del caso quedaron a disposición del Ministerio Público, que deberá definir las diligencias correspondientes.

El procedimiento generó importantes atochamientos vehiculares en las rutas adyacentes, especialmente por la presencia de vehículos policiales, los choques registrados y las labores para despejar la vía.