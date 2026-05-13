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Chile conmemora por primera vez el Día de la Educación Sexual Integral: expertos advierten que sigue siendo “insuficiente”

Académicos y organizaciones llamaron a fortalecer la ESI en escuelas y colegios ante el impacto de redes sociales y contenidos digitales.

Nelson Quiroz

Chile conmemora por primera vez el Día de la Educación Sexual Integral: expertos advierten que sigue siendo “insuficiente”

Chile conmemora por primera vez el Día de la Educación Sexual Integral: expertos advierten que sigue siendo “insuficiente” / Agencia Getty

Este 13 de mayo Chile conmemoró por primera vez el Día Nacional de la Educación Sexual Integral (ESI), una instancia impulsada por organizaciones y comunidades educativas que busca instalar el debate sobre la importancia de abordar la sexualidad desde una mirada amplia, vinculada a la afectividad, el consentimiento, la convivencia y los derechos.

La fecha surge como una iniciativa para visibilizar la necesidad de fortalecer la educación sexual en escuelas y colegios, en medio de un escenario marcado por el acceso temprano de niños y adolescentes a contenidos digitales y redes sociales.

Como parte de la jornada, incluso se convocó a realizar “la clase de ESI más grande de Chile” en el Paseo Bulnes, frente al Palacio de La Moneda.

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Para Pablo Astudillo, director del Magíster en Gestión y Dirección Educacional de la Universidad Alberto Hurtado, la creación de esta efeméride “pone de relieve un tema que lleva años discutiéndose”.

El académico sostuvo que la conmemoración permite mirar críticamente la realidad actual de la educación sexual en el país, la que calificó como “insuficiente”.

“Más allá de una aproximación ideológica al tema, hacer efeméride sobre la educación sexual ayuda a mirar lo que hoy existe y la necesidad de abordar cuestiones fundamentales para la vida contemporánea”, explicó.

Astudillo agregó que hoy la sexualidad no solo involucra aspectos biológicos, sino también dimensiones ligadas a la identidad, las relaciones afectivas y el consentimiento.

“Cómo enfrento las relaciones afectivas, qué hago frente a la violencia o cómo sostengo el consentimiento son cuestiones cruciales respecto a cómo un individuo se presenta ante los demás”, señaló.

En la misma línea, una columna publicada en CIPER por académicas de la Universidad Diego Portales advirtió que “negar la educación sexual no protege, expone”, enfatizando que niñas, niños y adolescentes ya construyen ideas sobre sexualidad a través de internet, redes sociales y sus grupos de pares.

Los expertos coinciden en que el desafío ahora es evitar que la discusión quede atrapada en una “guerra cultural” y avanzar hacia espacios de diálogo más amplios y conectados con las experiencias reales de las comunidades educativas.

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