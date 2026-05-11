Club de Valparaíso representará a Chile en torneo juvenil en Italia: visitarán el Stadio Diego Maradona

El Club Deportivo Mussatto de Valparaíso representará a Chile en un campeonato de categoría Sub-14 que disputará en la isla de Ischia, en Nápoles, Italia. El torneo se llevará a cabo desde el próximo 24 de mayo hasta el 29 del mismo mes.

La escuadra chilena se medirá contra equipos de Francia, Alemania, Australia, Argentina y del país organizador, Italia. Los jugadores serán recibidos por el municipio de Ischia y tendrán la posibilidad de ser vistos por agentes italianos durante todo el certamen.

Además, el plantel Sub-14 del Club Deportivo Mussatto desfilará en el mítico Stadio Diego Armando Maradona, en el marco de un partido preliminar entre las leyendas del Napoli y de la selección italiana.

Según informó Marco González, director del Grupo Mussatto, el plantel que viajará a Italia estará conformado por jugadores del club y algunos cadetes provenientes de Santiago Wanderers, Everton y Limache, quienes fueron invitados para disputar este torneo en tierras italianas.