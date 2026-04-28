“Te voy a sacar la con...” y “basura”: liberan detrás de cámaras de fea pelea en programa chileno
El encontrón ocurrió en el set de “Cuéntame todo y exagera”.
El escándalo que protagonizaron los integrantes del llamado esquizoverso sigue sumando capítulos.
Tras la violenta discusión que interrumpió el programa de YouTube Cuéntame todo y exagera, ahora se han revelado imágenes inéditas de lo que ocurrió.
Cabe recordar que el conflicto estalló originalmente durante una entrevista al cantante JB The Voice. En ese momento, Pájaro Verde y el influencer Wizard tuvieron un encontrón por antiguas rencillas.
“Te digo al tiro, te voy a sacar la conche...”, advirtió el hombre detrás del reality show Iquique Shore.
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En el nuevo clip se muestra la perspectiva de la producción. Al momento del primer contacto físico, los encargados reaccionaron y fueron a detener el despelote.
“Que saquen a Wizard, que no peleen”, se escucha en el video. “Basura”, lanza este último mientras era conducido a una sala contigua al set de grabación.
Luego lo invitan a beber algo para calmar el ánimo. “Imbécil”, remata la misma voz.
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