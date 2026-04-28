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“Te voy a sacar la con...” y “basura”: liberan detrás de cámaras de fea pelea en programa chileno

El encontrón ocurrió en el set de “Cuéntame todo y exagera”.

Javier Méndez

“Te voy a sacar la con...” y “basura”: liberan detrás de cámaras de fea pelea en programa chileno

El escándalo que protagonizaron los integrantes del llamado esquizoverso sigue sumando capítulos.

Tras la violenta discusión que interrumpió el programa de YouTube Cuéntame todo y exagera, ahora se han revelado imágenes inéditas de lo que ocurrió.

Cabe recordar que el conflicto estalló originalmente durante una entrevista al cantante JB The Voice. En ese momento, Pájaro Verde y el influencer Wizard tuvieron un encontrón por antiguas rencillas.

“Te digo al tiro, te voy a sacar la conche...”, advirtió el hombre detrás del reality show Iquique Shore.

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En el nuevo clip se muestra la perspectiva de la producción. Al momento del primer contacto físico, los encargados reaccionaron y fueron a detener el despelote.

“Que saquen a Wizard, que no peleen”, se escucha en el video. “Basura”, lanza este último mientras era conducido a una sala contigua al set de grabación.

Luego lo invitan a beber algo para calmar el ánimo. “Imbécil”, remata la misma voz.

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