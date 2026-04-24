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Lanzan el primer concurso de nanometrajes en Chile para incentivar la seguridad vial en jóvenes

La iniciativa busca movilizar a estudiantes a crear relatos breves que evidencien cómo una decisión en la vía puede cambiar una vida.

ADN Radio

Lanzan el primer concurso de nanometrajes en Chile para incentivar la seguridad vial en jóvenes

Con el objetivo de sensibilizar a los jóvenes sobre el impacto que generan los accidentes en Chile, la Fundación Automóvil Club de Chile lanza el primer concurso universitario de nanometrajes “Tu vida cambia en segundos”.

El certamen convoca a estudiantes de carreras como Dirección Audiovisual, Publicidad, Animación Digital y disciplinas afines, quienes podrán participar de forma individual o en equipos, creando piezas de entre 7 y 60 segundos, con enfoque libre dentro de la temática.

Según explicó María Ignacia González, directora ejecutiva de la Fundación Automóvil Club de Chile, “esta iniciativa surge ante la evidencia de que las campañas tradicionales no están logrando generar cambios reales en la conducta de las personas”.

Las inscripciones estarán abiertas entre el 20 de abril y el 4 de mayo, mientras que los nanometrajes podrán ser entregados hasta el 14 de mayo. Los interesados pueden inscribirse en el sitio oficial.

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