Francisca Merino lanza crítica sin filtro a su expareja, Andrea Marocchino: “El italiano flojo...”

Fue durante el año pasado que se dio a conocer sobre el abrupto quiebre amoroso entre Francisca “Pancha” Merino y Andrea Marocchino, tras siete años de relación.

A varios meses de la ruptura, Merino se volvió a referir a su expareja y también a la nueva relación que mantiene el italiano.

Todo surgió en medio del programa Noche de Suerte de TV+, en donde la comunicadora abordó los rumores de que Marocchino ingresaría a un nuevo proyecto televisivo junto a su actual pareja.

Fue en ese contexto, que Merino lanzó: “Me dijeron hace tiempo, como rumor, que el italiano flojo, como es malo para la pega como él solo, entraría a un reality con la promotora de 42 años de la caja de compensación o de la Fundación de Las Rosas a estas alturas, está tan vieja”.

Tras ello, la comunicadora explicó que su calificativo de “flojo” se debe a que a un programa de encierro se entra a “flojear, porque la verdad, ¿en un reality qué haces? Nada po", manifestó.

“Me da mucha rabia que me hayan sido infiel seis meses sin que yo me diera cuenta, porque yo nunca he sido infiel y me dolió que una mujer se preste para ser amante de una persona que tiene pareja”, concluyó Merino.

Posteriormente, la comunicadora fue consultada sobre si es que entraría a un reality a lo que ella respondió con un no rotundo. No obstante, sobre su vida sentimental aseguró que “le doy gracias al cielo y a la Virgen María, porque estoy disfrutando de unos colágenos que... uff”, cerró.