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VIDEO. “No ocultarse en el qué dirán”: el giro inesperado de Mazatlán Shore en su nueva temporada

Más allá de la fiesta, los participantes del reality abordan temas como identidad, críticas sociales y libertad personal en el regreso del programa.

Nelson Quiroz

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El regreso de Mazatlán Shore ya está dando que hablar en Latinoamérica. La nueva temporada, estrenada el 21 de abril a través de Paramount+, apuesta por una generación renovada y un tono más directo, donde la fiesta, el conflicto y la exposición personal conviven sin filtros.

Sin embargo, más allá del descontrol característico del formato, el propio elenco ha comenzado a instalar una reflexión sobre identidad, prejuicios y autenticidad.

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En conversación con ADN.cl, los participantes abordaron el impacto de esta experiencia desde una mirada más profunda. Brallan, quien lidera el inicio del programa, reconoció la presión de ser la primera cara visible.

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No tenía que fallar, tenía que poner en alto Mazatlán Shore”, afirmó, destacando que asumió el rol con responsabilidad antes de que “se viniera el desmadre”.

Una de las voces que más llamó la atención fue la de Yaritza, quien se define como “la mamá de la casa”. La participante explicó que su historia personal marcó su forma de enfrentar el encierro.

Yo venía de estar en una burbuja con mi hija y mi pareja… necesitaba un descanso”. Pese a las dudas iniciales, aseguró que logró adaptarse al ritmo del grupo, incluso en medio del caos. Sobre las críticas externas, fue tajante: “A mí no me importa lo que la gente diga… mientras no me mantengan, voy a seguir facturando”.

Libre de prejuicios

En esa misma línea, Irving profundizó en uno de los ejes más potentes del reality: romper estigmas. “Ser siempre tú, no ocultarse en el qué dirán”, planteó, agregando que el programa permite cuestionar normas sociales arraigadas. “Una acción no te define como persona”, sostuvo, defendiendo la libertad individual y la diversidad de experiencias.

El elenco también dejó ver el desgaste físico y emocional que implica el formato. Entre risas, compartieron consejos para sobrevivir a la intensidad diaria. “Si tienes resaca y no la aguantas, vomita… y vuelves con la pila nueva”, comentaron algunos, mientras otros destacaron la importancia de hidratarse, alimentarse bien y mantener la actitud.

Así, Mazatlán Shore busca consolidarse no solo como un fenómeno de entretención, sino como un espacio donde sus protagonistas exponen, sin filtros, las tensiones entre el exceso, la autenticidad y la mirada social.

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