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VIDEO. Electrodomésticos: 40 años de vanguardia, el error técnico tras un hit y el secreto de su sonido

Carlos Cabezas y Edita Rojas revelan en “Cuerdas al Aire” cómo la falta de academia, el azar de las máquinas y el “espíritu de juego” moldearon a la banda más disruptiva de la música chilena.

Gabriel Esteffan

Leonardo Honores

Electrodomésticos: 40 años de vanguardia, el error técnico tras un hit y el secreto de su sonido

En el último capítulo del podcast Cuerdas al aire, con Leo Honores, Carlos Cabezas y Edita Rojas compartieron una mirada profunda sobre los 40 años de trayectoria de Electrodomésticos. La conversación no solo recorrió su historia desde los tiempos de Matucana, sino que desglosó la filosofía de una banda que ha logrado “flotar en el tiempo” al no anclarse a un estilo específico, permitiendo que sus canciones mantengan una vigencia sorprendente.

Carlos Cabezas atribuye gran parte de su identidad al “autodidactismo” o “chasquillismo”, una forma de aprendizaje que, según explica, nace de la curiosidad pura ante el vacío cultural de los años 80. Para el músico, este camino tiene una ventaja creativa sobre la academia: “Cuando eres autodidacta aprendes en desorden... entran aspectos sensoriales e instintos mucho más amplios que solamente la música”. Esta “patudez” les permitió cruzar lenguajes con el cine, la danza y el teatro sin tapujos.

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En esa línea en el podcast reveló la historia detrás de su icónico hit “Yo la quería”. Cabezas confesó que el patrón rítmico nació de su total desconocimiento sobre las primeras cajas de ritmo programables, como la Sequential Circuits. Al no entender cómo funcionaban las ventanas de compás (Time Signature), simplemente experimentaron al azar: “Le metíamos número ahí, un nueve, un dos, un tres... al principio era ponerle no más”.

Ve el capítulo aquí:

Este enfoque intuitivo representó un desafío para Edita Rojas, quien provenía de una rigurosa formación en percusión clásica. Rojas recordó que descifrar “Yo la quería” fue complejo porque la canción “no tiene el bombo en el tiempo uno, que eso es algo que... es como ilegal” en los estándares del rock pop tradicional. La baterista relató que, en grabaciones posteriores, el productor Cristian Heyne le dio una instrucción clave: “Necesito que toques como que no supieras tocar”, buscando un sonido más primitivo y visceral por sobre la perfección académica.

Sonidos, preparación y fechas

Sobre el místico sonido de su guitarra, Carlos Cabezas desmitificó el uso de equipos costosos o de nicho, revelando que utiliza una pedalera estándar. Para él, la clave no es técnica, sino compositiva: “El mejor pedal para la guitarra es la canción... es más la canción la que hace que uno pueda sentir que la guitarra está sonando muy bien”. Esta visión refuerza su idea de que la música debe ser, ante todo, un espacio de juego que mantenga vivo el “espíritu de cabro chico”.

El futuro de la agrupación se mantiene dinámico con la preparación de los 30 años del disco “El Resplandor”y nuevos proyectos con la Banda del Dolor. Como parte de esta actividad, Carlos Cabezas se presentará el próximo 24 de abril en Epicentro, junto a una alineación estelar que incluye a Edita Rojas, Gonzalo López (Los Bunkers), Mauricio Melo (Santos Dumont), Paolo Murillo (Pettinellis) y Nicolás Quinteros (Delta), entre otros.

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